Deudas en Argentina: cuatro de cada 10 jóvenes menores de 25 años están en mora y ya destinan hasta el 30% de sus ingresos a pagar créditos

El peso de los créditos sobre la economía familiar sigue creciendo. De acuerdo con un informe de la consultora EcoGo, los hogares argentinos ya destinan casi el 30% de su masa salarial al pago de compromisos financieros, una proporción que hace dos años rondaba el 17%.

El cambio responde a una combinación de factores: tasas de interés más elevadas, menor capacidad de compra de los salarios y una inflación más baja que redujo el efecto de licuación de las deudas en pesos.

En este contexto, más de cinco millones de personas presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

Los menores de 25 años son quienes más incumplen con los pagos

El informe, basado en información del Banco Central, muestra que la población más joven concentra el mayor nivel de mora del país. En mayo había 1.382.000 personas de hasta 24 años con algún tipo de financiamiento. 528.000 acumulaban atrasos superiores a 90 días.

Eso significa que el 38,2% de los jóvenes endeudados está en mora, un porcentaje que supera ampliamente el promedio nacional. Además, este grupo reúne $536.000 millones en deudas impagas, con un promedio cercano a $1.015.000 por persona.

Los datos incluyen préstamos bancarios, créditos personales, hipotecarios y prendarios, además de financiamiento otorgado por entidades financieras, fideicomisos y plataformas de crédito.

A medida que aumenta la edad, baja la mora pero crecen los montos

El estudio identifica una tendencia clara: el porcentaje de personas que dejan de pagar disminuye con la edad, aunque las deudas individuales son cada vez más elevadas.

Entre quienes tienen 25 y 34 años, el 33,8% registra mora y debe, en promedio, $2,1 millones. En la franja de 35 a 44 años, la mora baja al 28,3%, mientras que el monto promedio asciende a $3,3 millones.

El grupo de 45 a 54 años presenta el mayor nivel de deuda individual, con un promedio de $3,7 millones, aunque el porcentaje de morosos se reduce al 22,8%.

En tanto, los adultos de 55 a 64 años registran una mora del 18,4%, y entre quienes tienen 65 a 74 años el indicador cae al 15,6%, con obligaciones impagas cercanas a $2,4 millones por persona.

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Según el análisis de EcoGo, la situación de los menores de 25 años está relacionada con la alta informalidad laboral, menores ingresos y una mayor utilización de créditos no bancarios, que suelen otorgarse con menos requisitos que el sistema financiero tradicional.

El informe destaca además que el índice de mora de este grupo más que duplica el promedio nacional, que en mayo alcanzó el 15,9%, el nivel más alto registrado para el conjunto de los hogares.