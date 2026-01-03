Disturbios, cruces y acuerdo: Torres y Quinteros desactivaron el conflicto por la seguridad en Alta Gracia

Tras la áspera discusión con reproches cruzados, el intendente de Alta Gracia Marcos Torres, y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, lograron hoy limar asperezas y desactivar el conflicto político e institucional que se había abierto a partir de los disturbios registrados durante los festejos de Año Nuevo en el parque del Sierras Hotel.

Quinteros visitó la ciudad y mantuvo un encuentro cara a cara con el jefe municipal en la que ambos evaluaron los incidentes ocurridos en la madrugada del 1 de enero, cuando una masiva concentración de jóvenes derivó en episodios de violencia, corridas, golpes y botellazos, ante una guardia urbana que se vio desbordada por la ausencia de la policía, como sostuvo en su momento la gestión local.

La reunión marcó un punto de inflexión luego del fuego cruzado que se había desatado entre la Provincia y el municipio. Desde la cartera de Seguridad, en un primer momento, se había defendido el accionar de la Policía y se apuntó contra la gestión local por haber habilitado un evento de gran magnitud. Desde Alta Gracia, en cambio, se denunció falta de acompañamiento policial ante una situación de desborde.

"La seguridad no admite grises. Además de un amigo, Marcos Torres es un intendente que claramente hace un gran esfuerzo desde el municipio para reforzar la seguridad en su ciudad. Si hay diferencias de criterios, se habla y se soluciona", afirmó Quinteros tras el diálogo mantenido con el intendente local, en un claro gesto de distensión.

En la misma línea, el ministro subrayó que “los vecinos quieren vivir tranquilos y sin miedo, y nosotros tenemos la obligación de nunca dejar de dialogar para alcanzar esos objetivos”. Y remarcó: "No hay más tiempo para polémicas, hay trabajo por hacer y eso estamos haciendo".

Por su parte, Torres valoró la predisposición del titular de Seguridad y ratificó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto. "Estamos convencidos de que el trabajo coordinado y conjunto entre el municipio y la Policía de Córdoba sigue siendo la única forma de brindar soluciones a los vecinos", señaló el titular del Ejecutivo local.

El jefe municipal coincidió con Quinteros en la lectura de fondo del escenario social que atraviesa Alta Gracia como así también otras ciudades del interior del país. "Nos toca hacer frente a una situación de degradación social creciente, que obliga al Estado a hacerse de más y mejores herramientas, tanto desde la inversión en recursos como desde el respaldo normativo y a las fuerzas de seguridad", resaltó.

Según trascendió, durante la conversación se aclaró que el enojo de Torres no tuvo motivaciones políticas hacia dentro del oficialismo provincial, sino que estuvo dirigido puntualmente contra el accionar de la Departamental Santa María de la Policía. Además, acordaron repensar estrategias específicas para abordar la problemática de los jóvenes en espacios públicos y el consumo de alcohol en la vía pública, uno de los factores que incidió en los disturbios de Año Nuevo.

La escalada del conflicto había tenido derivaciones políticas: ante el reclamo del municipio por la falta de efectivos de la fuerza de seguridad, el bloque de legisladores radicales encabezado por Matías Gvozdenovich presentó un pedido de informes para esclarecer lo ocurrido durante los festejos que se salieron de control.

Con la reunión de este sábado, Torres y Quinteros no solo lograron bajar el tono de la disputa, sino también cerrar un frente de tensión que había comenzado a incomodar puertas adentro del peronismo. El mensaje fue claro: coordinación política e institucional para evitar que los conflictos de seguridad deriven en crisis políticas mayores.