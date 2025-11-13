El bloque UCR pide audiencia a Llaryora para "frenar el atropello" del PJ tras sesión escandalosa

Con los ánimos aún caldeados por lo acontecida en la sesión de ayer en la Unicameral que terminó en escándalo y a los gritos, el jefe del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich, le pidió una audiencia al gobernador Martín LLaryora, con carácter de urgente, en la previa de la llegada del Presupuesto 2026 al Parlamento cordobés.

El titular de la bancada radical acusó al oficialismo por "los reiterados episodios de gravedad institucional que se suceden en la Legislatura de la provincia" al advertir que el PJ "no cumple" los acuerdos de Labor Parlamentaria en las sesiones. Lo que hizo dinamitar los puentes de diálogo.

"En la sesión de este miércoles 12 de noviembre, el bloque oficialista cambió intempestivamente un acuerdo al que se había llegado poco antes en la reunión de Labor Parlamentaria entre las autoridades de la cámara y de los distintos bloques, reiterando una práctica antidemocrática que rompe con todas las relaciones formales y políticas del pleno", afirmó la espada legislativa de Rodrigo de Loredo en su misiva dirigida al mandatario.

De hecho, este episodio fue la gota que rebalsó el vaso, según entienden los radicales y sus pares cambiemistas del interbloque, ya que los ánimos venían caldeados ante la queja opositora de verse limitada en el uso de la palabra. No es la primera vez que opositores y oficialistas se acusan de "romper" acuerdos previos durante los plenarios.

Al reconocerlo "como la máxima autoridad política de la provincia", Gvozdenovich basó su pedido de reunión al gobernador con el propósito de "reestablecer los canales de dialogo y comunicación entre oficialismo y oposición". "En distintas oportunidades nos hemos encontrado con situaciones que menoscaban al poder democrático que representamos, pero es momento de ponerle un freno", acentuó.

Ante la queja generalizada en la primera minoría opositora, que es compartida por los juecistas comandados por Walter Nostrala, el parlamentario radical reclamó que se permita "debatir libremente en el ámbito legislativo, con reglas claras en un marco democrático, ético, de respeto y de confianza, muy lejos de algunas situaciones de atropello que se repiten en ese ámbito".

Legislatura de Córdoba: Juego de roles tensiona al PJ y la sesión terminó a puro escándalo

En la previa del ingreso del Presupuesto 2026 y las otras dos leyes económicas a la Unicameral, que girará este viernes el Ejecutivo provincial para su debate y posterior sanción, la representación legislativa de la UCR pidió reencauzar los mecanismos de diálogos y consensos para el funcionamiento de la Unicameral.

"El Gobierno de Córdoba necesita a la brevedad de la aprobación de numerosas leyes que son trascendental, para todos los cordobeses, pero no se puede construir con marchas y contramarchas del propio oficialismo imbuido en peleas internas, rompiendo acuerdos y atropellando con su mayoría", cuestionó Gvozdenovich al apuntar a la interna pejotista en su juego de roles por los cambios que se vienen en los principales puestos de mando del oficialismo.

"La democracia en Córdoba la construimos entre todos", remarcó el jefe del alineamiento parlamentario referenciado en De Loredo. Al pedirle a Llaryora que lo reciba en audiencia, el radical reafirmó su planteo en pos "del bien de todos los cordobeses y en el compromiso asumido de acompañar la gestión con instrumentos necesarios desde al ámbito legislativo".

Córdoba: el G7 celebró el anuncio de Llaryora sobre una baja de impuestos

Portazo

En el arranque de la sesión de ayer, la queja opositora era evidente al verse limitada en el uso de la palabra. Pero, todo se desmadró cuando el jefe de la bancada oficialista Miguel Siciliano pidió la votación a mano alzada, en vez de respetar un acuerdo de usar el sistema electrónico. "El pleno es soberando", se dijo.

Fue justo cuando se inauguraba la ronda de debates de los pedidos de informes de la oposición. El juecista Walter Gispert expuso sus argumentos sobre el accionar de la Policía de la provincia respecto a las denominadas «picadas» en las vías de acceso a la ciudad de Córdoba. Tras su alocución, Siciliano pidió el cierre del debate y pasar a votación a mano alzada. El plateo oficialista se aprobó por 32 votos.

Al denunciar que el oficialismo "incumplió" el acuerdo de Labor Parlamentaria, los cambiemistas (radicales, juecistas y el liberal Gregorio Hernández Maqueda) y el vecinalista Rodrigo Agrelo abandonaron el recinto en rechazo al accionar del PJ. En su contragolpe, Siciliano acusó a los opositores que se retiraron de "no estar para sancionar leyes sino para hacer circo".

"El presidente de la bancada oficialista solo se refirió al hecho como ‘un circo más por parte de la oposición’, cuando lo cierto es que él ni siquiera participó en la reunión de Labor Parlamentaria algo que debería haber hecho como representante de la mayoría", retrucó la UCR. "Estas actitudes no son nuevas, pero llega un punto en el que no es posible seguir soportando el atropello", expresaron los radicales en un comunicado un rato después de haber abandonado el hemiciclo legislativo.