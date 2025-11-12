Legislatura de Córdoba: Juego de roles tensiona al PJ y la sesión terminó a puro escándalo

Con el resultado electoral de las legislativas nacionales, la Unicameral exhibe el juego de roles en el PJ que produce un reacomodamiento en las piezas del tablero sujetas a los próximos cambios en el gabinete que planea el gobernador Martín Llaryora.

Las variantes y enroques en el oficialismo se leen en clave poselecciones del 26 de octubre, pero también se proyectan al horizonte 2027. La incorporación del cristinista Federico Alesandri, tras sellar un acuerdo con Llaryora, implicó para el PJ reafirmar su mayoría en la Unicameral y pulverizar las expectativas de paridad que tenía el interbloque Juntos por el Cambio (JxC).

El pase del titular del monobloque Creo en Córdoba al oficialismo, con cuya marca compitió como el candidato a gobernador de Cristina Kirchner en 2023, se dio ante el amague de ruptura del delasotista Bernardo Knipscheer, en espejo con el accionar de su pareja Natalia De la Sota en Diputados, quien conformó su bancada unipersonal con la denominación "Defendamos Córdoba".

Desde un principio, la sesión de este miércoles aparecía en los papeles como "tranqui", sin mayores sobresaltos, pero la rosca legislativa pudo más. Hubo tres cuartos intermedios, dos para ponerse de acuerdo en determinados proyectos del temario y, un tercero, que al retomarse la sesión terminó en escándalo.

Los ánimos ya venían caldeados ante la queja opositora de verse limitada en el uso de la palabra y todo se desmadró cuando el jefe de la bancada oficialista Miguel Siciliano pidió la votación a mano alzada (en vez de usar el sistema electrónico) del pedido de informes sobre el accionar de la Policía de la provincia respecto a las denominadas "picadas" en las vías de acceso a la ciudad de Córdoba que fundamentó el juecista Walter Gispert.

Los legisladores del interbloque JxC y el vecinalista Rodrigo Agrelo le reclamaron a Facundo Torres -a cargo de la sesión- "hace valer tu autoridad" al denunciar que el oficialismo "incumplió" el acuerdo de Labor Parlamentaria. En lo que se interpretó como un chisporroteo en la interna del PJ, el presidente provisorio intentó poner paños fríos, pero no lo logró y terminó retirándose del recinto ante el último cuarto intermedio de la jornada.

El plenario lo retomó la vicepresidenta del cuerpo Nadia Fernández con aval de Siciliano y pasó a la votación. Al anunciar la aprobación del plateo oficialista por 32 votos, los cambiemistas (radicales, juecista y el liberal Gregorio Hernández Maqueda) y el vecinalista Agrelo abandonaron el recinto en rechazo al accionar del PJ. Pegaron el portazo denunciando que "el peronismo no cumple los acuerdos de Labor Parlamentaria".

En su contragolpe, Siciliano los acusó a los opositores que se retiraron de "no estar para sancionar leyes sino para hacer circo". "No podes retirarte de la sesión por perder una votación. Esa una falta de respeto", advirtió y subrayó: "Es puro circo".

La bancada UCR le salió al cruce: "El presidente de la bancada oficialista solo se refirió al hecho como 'un circo más por parte de la oposición', cuando lo cierto es que él ni siquiera participó en la reunión de Labor Parlamentaria algo que debería haber hecho como representante de la mayoría". "Estas actitudes no son nuevas, pero llega un punto en el que no es posible seguir soportando el atropello", expresaron los radicales en un comunicado.

El PJ reafirmó su mayoría

Alesandri debutó como integrante de la bancada HUxC. Horas antes había participado de la reunión del bloque PJ, mientras Knipscheer se ausentó del encuentro con sus pares. Directamente, la pareja de De la Sota se sentó en su banca flanqueado por sus compañeros peronistas.

"Está adentro" al menos “por ahora”, fue la interpretación de propios y extraños. "No hay nada para decir", señaló un cercano al delasotista ante la consulta de Perfil Córdoba. De esta manera, el oficialismo fortaleció su mayoría con 34 "soldados" propios más los aliados: la capitanista Karina Bruno (incondicional), el libertario Agustín Spaccesi y la radical escindida Graciela Bisotto.

Estos dos últimos niegan el mote de "aliados", pero su rol es clave cuando el oficialismo necesita inclinar la balanza a su favor en leyes que necesita el Ejecutivo ante el áspero cruce con el arco opositor encabezado por JxC, Construyendo Córdoba, Mejor Futuro, Encuentro Vecinal y el Frente de Izquierda.

Al poner "en pausa" las diferencias con el cordobesismo, Alesandri basó su decisión en la necesidad de que el peronismo se reencuentre ante el “factor Milei” a nivel país. Ante "un gobierno nacional que ataca derechos, que debilita al Estado, que pone en riesgo el trabajo y la esperanza de millones de argentinos, el peronismo tiene una sola obligación: reencontrarse", argumentó.

"Acá no se trata de quien tiene la razón, sino de qué modelo de gobierno queremos defender", señaló el peronista K al tiempo que subrayó que “lo esencial (en esta etapa) es reconstruir un peronismo unido sin ismos, sin personalismos, que tenga puesta la mirada en el futuro de Córdoba y de la Argentina".

Juego de roles

La partida el 10 de diciembre de Siciliano tras haber sido electo como diputado nacional obliga a hacer retoques y enroques de envergadura dentro del comando del PJ en la Unicameral.

Aunque cada una de las espadas oficialistas (eso incluye a legisladores de peso y ministros) tienen sus aspiraciones personales saben que la decisión única y final está en manos del gobernador Llaryora. El peronismo responde a la lógica verticalista.

Dos fuentes del oficialismo echaron por tierra la versión de que Manuel Calvo pueda retornar a la Unicameral como presidente provisorio. Afirmaron que el ministro de Gobierno será el articulador del diálogo con el jefe de Gabinete de la Nación Manuel Adorni. "Está firme" en el cargo junto al gobernador, se escuchó decir a un interlocutor válido.

En el juego de las especulaciones dentro del PJ, algunas voces apostaron sus fichas a que se incorporará Juan Manuel LLamosas con la idea de asumir como presidente provisorio, mientras Facundo Torres pasaría a ejercer la jefatura del bloque oficialista.

Cerca del hombre fuerte del departamento Santa María le bajaron el precio a ese enroque. Según voces de su entorno manifestaron que quiere seguir como segunda autoridad del Poder Legislativo, puesto clave en la línea sucesoria. Además, Torres es presidente del PJ cordobés. "Difícil que lo bajen", razonó una fuente de filas justicialistas.