Presupuesto 2026: La oposición descree de la "rebaja histórica" de Llaryora para 2026 y reclama por la cuenta de inversión 2024

Sin tener ni siquiera un número fino, la oposición puso primera en su avanzada contra el Gobierno de Martín Llaryora en la previa de la presentación del Presupuesto 2026 que todos presumen será el viernes. El juecismo picó en punta en su rechazo.

El plazo fatal para su ingreso en la Unicameral es el 15 de noviembre, pero como cae sábado, los opositores entienden que el ministro de Economía Guillermo Acosta, irá el viernes a la casa de las leyes llevando el pendrive para darle ingreso formal.

Con los números finos y la letra chica bajo siete llaves, desde Economía expresaron que el gobernador dejó en claro -en declaraciones a la prensa- cuáles son los lineamientos del Presupuesto 2026. En las últimas horas, Llaryora manifestó que habrá "una rebaja histórica" en materia impositiva, aunque estará ligada al estímulo a la inversión.

Según fuentes oficialistas dicen que el mandatario dijo que la presentación será el viernes, pero en los pasillos legislativos hasta la tarde-noche de ayer todo era incertidumbre. "No tenemos ninguna información", afirmó un opositor de peso.

De acuerdo a otra voz con banca, el proyecto ingresará el viernes y el próximo miércoles habrá sesión ordinaria -dos seguidas- con el único fin de que el paquete económico tome estado parlamentario y sea girado a la comisión madre de Economía y Presupuesto que comanda el schiarettista Ricardo Sosa.

En medio de las especulaciones, una tercera campana se escuchó. El titular del área de finanzas podría ir el viernes a la comisión de Economía a una especie de reunión informativa para abordar -de entrada- los lineamientos centrales del presupuesto para el año próximo y las otras dos leyes económicas.

Enojo opositor

Entre los halcones duros los ánimos vienen caldeados. Hay bronca con Sosa por no haber puesto en tratamiento la cuenta de inversión 2024. Ingresó en abril a la Unicameral y en todo este tiempo nunca se puso en debate en comisión.

El vecinalista Rodrigo Agrelo y los juecistas son la voz cantante de este reclamo por la rendición de cuentas que el gobierno de LLaryora hizo del gasto presupuestario del año 2024.

"El proyecto tiene estado parlamentario desde el 9 de abril de este año y no existe ningún motivo que impida debatir y controlar en comisión el uso de los fondos públicos durante el primer año de gestión de LLaryora", sostuvo Agrelo.

Ante la "aprobación ficta" en puerta, el parlamentario de Encuentro Vecinal expresó su rechazo a esta posibilidad y reiteró -vía una nota formal- el pedido que sea tratado debidamente en la comisión a cargo de Sosa.

Por su parte, el bloque comandado por el ultrajuecista Walter Nostrala planteará su queja en la sesión de hoy. A través de una iniciativa de Walter Gispert, el juecismo busca emplazar a la comisión de Economía y Presupuesto "a dar tratamiento inmediato" al expediente en cuestión.

Cabe recordar que el Frente Cívico adelantó su rechazo en línea con la mayoría juecista que encabeza el Tribunal de Cuentas de la Provincia. El núcleo duro exige el debate en comisión y en el hemiciclo legislativo para contarle las costillas a la gestión llaryorista.

Presupuesto 2026

Con los números de la provincia que acapararán la escena en este tramo final del año, el halconismo juecista fogonea su rechazo. Nostrala afirmó que se trata de un nuevo "dibujo" y el endilgó al gobierno no cumplir con lo que promete. Asimismo, criticó que no avanzó con el achicamiento del Estado.

La oposición descree de que la rebaja de impuestos que anunció en términos generales el titular del Ejecutivo provincial se concrete. El jefe de la bancada UCR, Matías Gvozdenovich, pidió que "no sea solo marketing publicitario como hacen siempre" y demandó "una rebaja de impuestos verdadera teniendo en cuenta que pegaron un impuestazo este año".

"En el caso de que vayan con algo un poco más parecido a la inflación, eso no quiere decir que haya una rebaja histórica", dijo el radical. "Hay que hacer un comparativo desde el 2018 al 2025 porque si vos me comparas desde el 2023 al 25 son dos años. Cualquier modificación cortita que hagan van a simular como que hay una rebaja grande y que es mentira", completó.

De todos modos, la bancada boina blanca deberá acomodar el cuerpo ante la presión de los intendentes de la UCR. Los jefes territoriales no quieren abrir un foco de conflicto con el gobierno provincial ante la necesidad de fondos para mitigar el impacto de la crisis en las finanzas locales.

En este contexto, más allá del embate opositor, se espera que el bloque radical termine aprobando en general el paquete de leyes y centre su negativa en una serie de artículos puntuales, al igual que lo hizo con el Presupuesto de este año.

Por lo pronto, en la sesión de este miércoles, el cristinista Federico Alesandri debutará como integrante del bloque oficialista tras el acuerdo que selló con Llaryora. También se espera la vuelta del delasotista Bernardo Knipscheer (pareja de Natalia de la Sota) para saber si se queda o forma un bloque unipersonal, aunque con lazos comunicantes con el oficialismo.