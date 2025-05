El campeonato de los 1.418 penales y los 429 partidos, la vara alta que ‘Don Julio’ Grondona le dejó a ‘Chiqui’ Tapia

Dos campeonatos de treinta equipos repartidos en dos zonas; un clásico y un interzonal en cada fecha; playoffs a partido único; Tabla Anual para definir un descenso y la clasificación a las Copas; grilla de promedios para dirimir otro pasaje a la Primera Nacional; 24 semanas de inactividad para los equipos que no clasifiquen entre los ocho mejores de su grupo en el Apertura y el Clausura; y una final concedida al mejor postor, en este caso el Gobierno de Santiago del Estero. En materia de organización de torneos, en el fútbol argentino siempre se puede estar peor.

Cuesta creer que los dirigentes de los clubes de la máxima divisional de la AFA hayan aprobado a mano alzada y por aclamación semejante calendario para la Liga Profesional 2025. En algunos casos quizá valga como atenuante el encandilamiento de los flashes que los inmortalizaron en la postal del nuevo Comité Ejecutivo, pegados al poder que ejercen y ostentan ‘El Comandante’ Claudio Tapia y su fiel escudero Pablo Toviggino, ungidos en fallo mayoritario como respectivos presidente y tesorero en la asamblea del pasado 17 de octubre, el otro día de la lealtad.

Consecuencia directa de aquella aprobación son las vacaciones forzosas que transitan Belgrano, Instituto y Talleres en la competencia nacional y que se prolongarán hasta el 13 de julio próximo, cuando arranque la segunda mitad de la temporada futbolística. Hasta entonces, el Pirata y el Albiazul habrán sumado 99 días desde la despedida del Torneo Apertura, a los que hay que agregar los 24 días de inactividad oficial del mes de enero. En el caso de La Gloria, por haber llegado hasta la instancia de octavos de final, el cómputo del obligado parate arroja una semana menos.

“Al torneo de los 30 equipos lo salí a defender porque en su momento era lo que se requería. Los dirigentes del fútbol argentino me lo solicitaron, de la misma manera que me pidieron suspender los descensos. Entendimos que era lo correcto y no me arrepiento”. (Claudio Tapia)