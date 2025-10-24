El diamante argentino que ha conquistado al Real Madrid

Franco Mastantuono ya juega en el Real Madrid. Entró en el equipo oficialmente el 15 de agosto de 2025, justo el día en que celebrara su 18 cumpleaños, una manera espectacular de cumplir años para el jugador. Su presentación ha dado paso a un nuevo capítulo en la historia del club madrileño y en la de los muchísimos argentinos que han pasado por el equipo.

Hacía más de una década que el Real Madrid no fichaba a un jugador argentino. El último fue Ángel Di María, que dejó el club en 2014. No es un detalle baladí si tenemos en cuenta que el equipo blanco fue la cuna del gran Alfredo Di Stéfano. El Real Madrid siempre ha tenido una conexión y un vínculo especiales con Argentina.

La llegada de Franco Mastantuono hace que sean ya 29 los futbolistas argentinos que han pasado por el club. Solo están por encima de esta nacionalidad los jugadores brasileños, que han llegado de forma tan masiva al club en los últimos diez años que han llegado a transformar el perfil de todo el vestuario. El delantero, que llega directo del River Plate, le devuelve al Real Madrid ese acento del Río de la Plata que durante años brilló con las grandes estrellas. No solo Alfredo di Stéfano, también Fernando Redondo, Gonzalo Higuaín o el propio Ángel Di María.

El talento de Franco Mastantuono se ha forjado entre el tenis y el fútbol. El jugador nació en Azul, provincia de Buenos Aires. Desde su infancia empezó a competir en torneos nacionales de tenis, pero a los 11 años se decidió por el fútbol e ingresó en las divisiones inferiores de River Plate.

El jugador argentino más caro de la historia

Su talento en la técnica y su visión del juego han llamado la atención desde que Franco Mastantuono era pequeño. A los 16 años ya estaba entrenando con la primera plantilla. Y en febrero de 2023 debutó con el equipo absoluto, que entonces lideraba Martín Demichelis. Ha sido el jugador más joven en disputar un partido oficial con la camiseta de River. Y en algo más de un año disputó 64 partidos, metió 10 goles y dio siete asistencias.

Es una de las mayores promesas del fútbol de la América del Sur. Su carrera no ha pasado desapercibida en Europa y muchos clubes han seguido de cerca su evolución, entre ellos, el Paris Saint - Germain, el Manchester City o el Bayern de Múnich. Pero ha sido el Real Madrid, siempre rápido en el mercado de fichajes, el que se ha llevado el gato al agua. Eso sí, logró cerrar la incorporación después de desembolsar 63,2 millones de euros. 45 millones es lo que costaba su cláusula de rescisión y el resto ha ido para los gastos adicionales.

El de Franco Mastantuono es el fichaje más caro de la historia de Argentina y uno de los diez traspaso más caros que haya hecho el club blanco. En la decisión han sido decisivas las llamadas de Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, y de Luis Enrique. La competencia por el jugador argentino era feroz. Él mismo reconoció durante su presentación que había hablado con varios entrenadores antes de tomar la decisión final.

Dijo que la llamada que realmente inclinó la balanza fue la del técnico de los madrileños, Xabi Alonso, que ha sustituido a Carlo Ancelotti. Fue muy importante para Franco Mastantuono que el entrenador le mostrara confianza, algo que significó mucho, según explicó el jugador a la prensa. El jugador ha decidido conservar el número 30 en su camiseta, que es el mismo que llevaba en el River Plate.

Récords que ya han marcado su carrera

El debut de Franco Mastantuono con los madrileños ha despertado la ilusión de los aficionados. Su serenidad contrasta con su corta edad y su cabello rubio platino que lleva cortado al ras. Es un futbolista ofensivo, un zurdo que suele jugar por la derecha y que disfruta más poniéndole el broche final a las jugadas que dando el pase para que otro las acabe.

Es versátil y tiene una gran inteligencia táctica. Su madurez en el campo hace que la prensa ya se haya lanzado a compararlo con su paisano Ángel Di María, aunque hay incluso quien lo compara con Luka Modrić por la capacidad que tiene para asociarse con otros miembros del equipo a la hora de generar peligro. El equipo confía en él para que siga el mismo trayecto que ya han hecho otros jugadores con gran talento del equipo como Vinícius, Rodrygo o Endrick, que también llegaron al equipo cuando eran solo unos adolescentes.

La carrera de Franco Mastantuono está llena de récords que hablan de un jugador con una madurez precoz. En junio de 2025 se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección argentina en un partido oficial. Lo hizo con 17 años, nueve meses y veintidós días. Y nada más y nada menos que en un partido contra Chile en la Copa América. Su nombre ya había empezado a aparecer en las listas de finalistas para el premio Golden Boy 2025 que se otorga al mejor joven futbolista del año en Europa.