El núcleo de De Loredo cuestionó a Vaca Narvaja por frenar la interna y advirtió riesgo de acefalía

La resolución del juez federal con competencia electoral, Miguel Hugo Vaca Narvaja, que dejó sin efecto el cronograma de las elecciones internas de la UCR de Córdoba por considerar que no respetaba los plazos previstos en la Carta Orgánica partidaria, abrió un nuevo frente de conflicto dentro del radicalismo.

Desde el alineamiento interno referenciado en Rodrigo de Loredo salieron a cuestionar la intervención judicial, analizan una eventual apelación y advierten que la decisión podría dejar al partido al borde de una acefalía institucional.

La definición del magistrado llegó cuando ya había comenzado a correr el cronograma electoral aprobado por el Comité Provincia de la UCR, encabezado por Marcos Ferrer, y apenas días después del traspié que sufrió el deloredismo en el Congreso partidario, donde la oposición reunió los votos suficientes para bloquear la prórroga de los mandatos de las actuales autoridades.

En el entorno más próximo a De Loredo evalúan cómo responder al fallo. "Estamos analizando todavía qué vamos a hacer. El año pasado nos obligó a ir a internas y ahora nos las suspende. Son complicadas las directivas", resumió una fuente del oficialismo partidario al cuestionar la intervención de Vaca Narvaja.

Ante la consulta de Perfil Córdoba, en la conducción radical sostienen que la resolución resulta llamativa porque ningún afiliado ni ningún núcleo interno impugnó el cronograma electoral. "Nos llama poderosamente la atención que ningún afiliado haya cuestionado el cronograma y que el juez, de oficio, resuelva que tenemos que modificar los plazos", sostuvo Alejandra Ferrero.

La dirigente deloredista, integrante de la cúpula partidaria, puso el foco en el fundamento utilizado por el magistrado para dejar sin efecto el calendario electoral. "Anula un cronograma para modificar el plazo de reconocimiento de núcleos cuando, en realidad, no hay ningún núcleo que esté juntando firmas para pedir su reconocimiento. El único pedido es el de Dante Rossi, que ya fue presentado con anterioridad. No existe en la Secretaría Electoral ningún trámite para constituir un nuevo núcleo", afirmó.

En esa línea, Ferrero remarcó: "Resulta llamativa la decisión de dejar sin efecto de oficio nuestro cronograma electoral, poniendo al partido en riesgo de acefalía, algo que no tiene antecedentes en la provincia".

Sin embargo, la resolución firmada por Vaca Narvaja sostiene que el calendario aprobado por la conducción radical vulneró el artículo 125 de la Carta Orgánica, ya que otorgó apenas un día para solicitar el reconocimiento de nuevos núcleos internos, cuando la normativa establece un plazo de 30 días desde la publicación de la convocatoria a elecciones.

Con ese argumento, el juez dejó sin efecto el cronograma de los comicios internos, oficializado el 23 de julio, e intimó al Comité Central de la UCR a adecuarlo a las previsiones de la Carta Orgánica y volver a publicarlo. La elección había sido convocada para el 20 de septiembre con el objetivo de renovar, mediante voto directo, secreto y obligatorio, las autoridades partidarias.

El trasfondo: el reclamo de Rossi

El fallo tiene como contexto el reclamo que desde hace meses impulsa Dante Rossi para obtener el reconocimiento formal de su núcleo interno, que integra la corriente denominada la Tercera Vía radical junto al intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, Juan Jure, Sebastián Peralta y Carlos Briner.

En abril de este año, el Comité Provincia ya había tratado una intimación judicial vinculada con el espacio de "El Colo" y resolvió rechazarla al considerar que no cumplía con los requisitos previstos por la Carta Orgánica. Dicho en la jerga política, estaba "floja de papeles". Rossi, en cambio, sostuvo entonces que su sector había presentado toda la documentación exigida.

Actualmente, la UCR de Córdoba tiene reconocidos once núcleos internos: Marea Radical (Rodrigo de Loredo), Confluencia (Ramón Mestre), Morena (Mario Negri), Fuerza Renovadora (Miguel Nicolás), Línea Córdoba (Javier Fabre), Identidad Radical (Carlos Becerra y Martín Lucas), Asamblea Radical (Sergio Piguillem), Córdoba con Todos —actualmente conducido por Juan Jure tras la salida de Juan "Polo" Gait—, además de Consenso Causa Federal (Javier Bee Sellares), Construyendo Juntos (Soledad Carrizo) y Córdoba Abierta (Fernando Montoya), estos tres últimos habilitados en mayo de 2024.

Consultado por Perfil Córdoba tras conocerse el pronunciamiento de Vaca Narvaja, Rossi afirmó: "No pedimos la suspensión de la interna. Solo reclamamos el reconocimiento del núcleo por haber cumplido con todos los requisitos de la Carta Orgánica y advertimos al juez que vencía el plazo para permitir la participación de nuevos núcleos".

En el entorno del dirigente de Construyendo Córdoba interpretaron que la resolución del magistrado convalida ese planteo, al entender que el cronograma impedía, por lo exiguo de los plazos, la incorporación de nuevos sectores internos.

El reloj corre

La resolución del juez federal electoral vuelve a poner bajo presión a la conducción del radicalismo cordobés. Si el Comité Provincia debe rehacer el cronograma respetando los treinta días previstos para el reconocimiento de nuevos núcleos, el calendario electoral quedará inevitablemente corrido.

Ese escenario genera preocupación en el oficialismo porque los mandatos de las actuales autoridades vencen el 30 de septiembre. Sin una nueva prórroga —ya rechazada por el Congreso partidario— o sin una salida política basada en un acuerdo de unidad, la UCR de Córdoba podría enfrentar un escenario de acefalía institucional.

En paralelo, los sectores opositores sostienen que la conducción deberá cumplir la resolución judicial, modificar el cronograma y garantizar que el proceso interno se ajuste a la Carta Orgánica.

Mientras tanto, en el entorno de De Loredo continúan analizando el escenario y no descartan una eventual apelación. Lo cierto es que, para el oficialismo partidario, la decisión de Vaca Narvaja resulta "llamativa" y reavivó las críticas hacia el magistrado, a quien algunos dirigentes tildan de "peronista".