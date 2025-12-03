El PJ logró luz verde con el “apoyo limitado” de la UCR de De Loredo, mientras el bloque de Juez lo rechazó

Tras un debate de más de cinco horas, con fuego cruzado de por medio, la bancada oficialista avanzó en primera lectura con el presupuesto y las otras dos leyes del paquete económico para el 2026 que giró el gobernador Martín Llaryora. La aprobación definitiva se dará en el plenario del 17 de diciembre.

En la sesión de este miércoles, el oficialismo logró pasar sin sobresaltos, más allá de la artillería pesada que lanzó el arco opositor, la primera instancia de aprobación del Presupuesto, la Ley Impositiva Anual y la modificación al Código Tributario para el año próximo. El PJ sumó los votos de sus aliados y logró el apoyo en general de la bancada UCR que reporta a Rodrigo de Loredo.

El proyecto de presupuesto 2026 estipula un total de erogaciones por $11.442.371.759.000 y fija la suma de $11.882.276.961.000 del total de ingresos. En medio de los números fríos, el discurso oficialista se apalancó en el "plan histórico" de baja de impuestos que implica un costo fiscal de 600 millones de dólares, según informó el Centro Cívico.

La oposición halcón salió al cruce en la voz de Walter Nostrala (Frente Cívico) al declarar que “la rebaja impositiva histórica es una mentira". La UCR también descree del título grandilocuente de la administración LLaryora y le machacó el “impuestazo histórico” de este año. El vecinalista Rodrigo Agrelo sumó su embate en igual sentido.

En el poroteo fino, el oficialismo aprobó el presupuesto de Llaryora con los votos de los 34 “soldados propios” y el de la aliada incondicional Karina Bruno. También se expresaron por la positiva -en general- la radical escindida Graciela Bisotto y el amarillo Oscar Tamis. El bloque UCR conducido por Matías Gvozdenovich, con la venia de De Loredo, sumó su acompañamiento "limitado". De este modo, el resultado fue de 54 voluntades por la afirmativa en la votación en general.

Por el rechazo total se pronunciaron los legisladores que responden a Luis Juez, los dos alfonsinistas de Construyendo Córdoba (Dante Rossi y Sebastián Peralta), los amarillos Ignacio Sala y Patricia Botta (PRO), el mileista Gregorio Hernández Maqueda, el libertario Agustín Spaccesi, la parlamentaria de izquierda Luciana Echevarría y Agrelo. A este lote se sumó Carlos Briner, quien señaló que su voto negativo representaba "a un afiliado del radicalismo puro y duro" y, a su vez, en su rol de departamental de Unión.

La ronda de discursos la abrió el schiarettista Ricardo Sosa. El miembro informante del oficialismo se explayó en base a los números a la hora de defender el paquete económico de Llaryora para el próximo año, pero también dejó su definición política.

"Este presupuesto baja impuestos. Se trata de un gran esfuerzo fiscal de un impacto estimado en 600 millones de dólares. Se realiza un plan de obras de infraestructura como ninguna otra provincia puede mostrar y, aun así, preserva equilibrio financiero", destacó el oficialista.

Tras repasar las cifras macro de la ley de leyes, Sosa afirmó que "esta provincia baja impuestos sin poner en riesgo la solvencia lograda durante dos décadas". "El Estado mantiene un camino que ha demostrado ser virtuoso, un camino de previsibilidad, institucionalidad y de responsabilidad y claridad; un camino donde cada peso se asigna y donde el Estado responde con seriedad frente a los desafíos que no son menores", subrayó.

Voto radical

La voz cantante del radicalismo estuvo a cargo de Brenda Austin, quien fundamentó el apoyo en general de su bancada al presupuesto 2026 del Poder Ejecutivo, pero dejó en claro la negativa en una batería de artículos de las tres leyes a la hora de la votación en particular. A su turno, Alejandra Ferrero también aportó volumen a la artillería pesada de la UCR ante el manejo de los recursos de la gestión peronista "a contramo" de las prioridades de los cordobeses.

Los boina blanca se enroscaron en su áspera interna durante los últimos días para dar a luz una posición "orgánica" que se consensuó entre los halcones y las palomas del bloque, la mesa chica de los intendentes y el titular del partido Marcos Ferrer.

De Loredo medió entre las posiciones extremas -los jefes comunales que querían aprobarlo a "libro cerrado" y los duros que fogoneaban el rechazo- y se decidió levantar el pulgar bajo la aclaración de que el voto positivo contiene amplias objeciones al poner la lupa fina en el articulado del paquete económico.

"Vamos a acompañar en general el presupuesto, fundamentalmente porque consideramos un principio de responsabilidad fiscal”, expresó Austin y acentuó: "No compartimos que sea bueno para una jurisdicción no tener presupuesto. El resultado de eso es más discrecionalidad; es la posibilidad de reordenar partidas sin control".

En lo que se interpretó como un mensaje a la interna cambiemista (por el rechazo del juecismo y del mileista Maqueda), pero también implicó una justificación a la señal de equilibrio interno, la radical enfatizó que su bancada se resiste "a una polarización que busca ver todo en términos de blanco o negro".

Al momento de la votación del presupuesto, el radical Briner dejó constancia de su negativa total y recibió los aplausos de los juecistas. Fue una clara señal del Frente Cívico de congraciarse con la diferencia de criterio que adoptó el departamental de Unión respecto a sus pares boina blanca.

Por su parte, Austin aportó -con grado de detalle- cuáles fueron los artículos de las tres leyes económicas que la UCR rechazó en el tratamiento en particular. "Nuestro bloque va a acercar, artículo por artículo, aquellos que no solo no vamos a acompañar sino sobre los cuales también vamos a proponer redacciones alternativas. Redacciones que pongan de manifiesto la necesidad de reducir la presión impositiva en términos reales. Y vamos a preguntarle al oficialismo si está dispuesto a acompañarlas", dijo la parlamentaria de cara a la segunda lectura.

"Si la Provincia le dice a los vecinos que está enviando un presupuesto con una reducción impositiva histórica, lo primero que tendríamos que encontrar es que van a recaudar menos que en años anteriores. Sin embargo, lo que vemos es que todos los impuestos tienen un incremento muy significativo. Aquellos que crecen por la inflación, pero también los impuestos a la propiedad, van a tener todos un incremento en términos reales de lo que espera recaudar la provincia", completó.

Más críticas

Al poner el foco de atención en las otras bancadas, se observaron los movimientos en clave política. El PRO votó dividido. Tamis apoyó en general con objeciones en particular, mientras Sala y Botta le bajaron el pulgar a todo. En tanto, Spaccesi se mostró como un halcón opositor en su amplio rechazo.

"No podemos avalar un proyecto que, bajo un discurso de responsabilidad fiscal, consolida una expansión del gasto público orientada a sostener estructuras que aportan poco a la resolución de los problemas centrales de la provincia”, afirmó el libertario. "Estamos pidiendo un efectivo achicamiento del Estado, pero el peronismo sigue haciendo oídos sordos sobre este tema", agregó al enfocar su crítica sobre las agencias.

Al no ser escuchado en su planteo, Hernández Maqueda adelantó que recurrirá a la vía judicial con el propósito de "anular" la aprobación con mayoría simple (fueron 36 votos) del articulo que autoriza al gobernador Llaryora a tomar nueva deuda. En este punto, la UCR se opuso.

"La mayoría llaryorista en la Legislatura tomó por aprobado el endeudamiento por 2.590 millones de dólares sin los dos tercios (47/70) de los votos que exige el inciso 33 del artículo 104 de la Constitución Provincial. La nueva deuda que tome el gobernador es ilegítima", aseveró el liberal mileista. El oficialismo salió a refutar la acusación del opositor.

El vecinalista Agrelo también se sumó a esta polérmica. Afirmó que todas las operaciones de crédito público para el 2026 ascienden a 2.866 millones de dólares (vía ACIF, más EPEC y Caminos de las Sierras). "Eso es más que toda la deuda de Córdoba", cuestionó. Y, en su ácido comentario, lanzó: "Eso es 2,8 veces más de lo pide (Axel) Kicillof" en su iniciativa de financiamiento que está trabada en la Legislatura bonaerense.

En su rechazo, Nostrala brindó los argumentos al dejar acentada la postura del halconismo juecista. "Para el bloque del Frente Cívico acá hay blanco o negro. O somos transparentes o no lo somos. Y esas es una de las causas por la que no vamos a apoyar este presupuesto. Si creemos que las prioridades no son las que necesita la gente, tampoco tenemos ahí ninguna duda. No lo vamos a apoyar. Y si nos están mintiendo y sabemos que están mintiendo con la rebaja de impuestos, lo tenemos que decir. No tenemos que dudar porque si no va a pasar lo que pasó durante este año”, fustigó el opositor duro al aludir al "impuestazo" denunciado por el espacio cambiemista.

Defensa del PJ

En el marco de sui intervención, Sosa se refirió a los resultados de la administración pública no financiera. Dijo que el resultado corriente "muestra para 2026 un superávit de 1,5 billones de pesos, producto de ingresos corrientes por 13,5 billones y gastos de 12 billones".

A su vez, advirtió: “Después de pagar todos los gastos operativos para prestar los servicios de educación, salud y seguridad, de invertir en obras y de pagar intereses, la provincia tendrá un excedente en 2026, que podrá aplicarse a pagar la amortización de los vencimientos próximos y para más obras de infraestructura. Esto es un círculo virtuoso”.

“Los tres ejes del presupuesto son: baja impositiva del Impuesto Inmobiliario Rural, con una recaudación que se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario; obra pública por más de 1,2 billones de pesos; y prioridad al gasto social, con la creación del programa de Residencias Universitarias y del programa de Promoción Sanitaria”, resaltó Edgardo Russo. Y agregó: “Es equilibrio fiscal, inversión y estímulo productivo para que Córdoba siga creciendo”.

También el legislador del oficialismo Leonardo Limia defendió los proyectos, al enfatizar que "representan un alivio fiscal histórico para los cordobeses".