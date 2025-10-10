El poder de ser visto: cuando una mirada puede cambiar una vida

En el colegio había un joven que se portaba muy mal. Sacaba malas notas, causaba problemas y parecía haberse rendido ante todo.

De pronto, algo cambió.

De la noche a la mañana, su comportamiento fue otro: estudioso, respetuoso, amable. Todos estaban sorprendidos.

El director quiso entender qué había pasado. Buscó respuestas por todas partes: habló con los padres, con los profesores, con los amigos… pero nadie sabía nada. Nadie, excepto el propio chico.

Un día, el director lo llamó a su oficina y le preguntó directamente:

—¿Qué fue lo que te hizo cambiar así?

El joven sonrió con timidez y respondió:

— Fue hace unos meses, cuando volví a estar aquí, otra vez en problemas. Mientras hablábamos, sonó el teléfono. Su secretaria entró y le dijo que tenía una llamada. Usted contestó: “Dile que no puedo atender ahora, estoy con alguien muy importante. Lo llamaré apenas pueda”.

El chico bajó la mirada y, casi en un susurro, agregó:

— Nunca pensé que alguien me considerara importante. Ese día decidí que no podía defraudarlo. Si usted cree que soy valioso… entonces, quizás realmente lo sea.

A veces, una sola frase dicha con el corazón puede cambiar una vida entera. Porque no hay acto más transformador que hacerle sentir a otro ser humano que importa, que es visto, que es especial.

El veneno que no se deja enterrar

A miles de kilómetros de aquel colegio, en San Francisco, otro hombre comprendía lo mismo de una manera mucho más dura.

Kevin Briggs, un oficial de la Patrulla de Carreteras de California, patrullaba cada día el puente Golden Gate, un lugar tan majestuoso como trágico. Allí, salvó más de doscientas vidas simplemente hablando, escuchando, mirando a los ojos a quienes estaban a punto de saltar.

Una historia lo marcó para siempre. En el departamento de una víctima encontraron una nota que decía: “Voy a caminar hasta el puente. Si alguien me saluda, no me tiraré.”

Nadie la saludó.

Desde entonces, Briggs entendió que a veces un simple gesto, una sonrisa, una palabra amable, un “hola” puede ser la delgada línea entre la vida y la muerte. Y decidió dedicar su vida a detenerse, escuchar, acompañar… a ver a las personas que otros ya no veían.

Quizás eso sea, al final, lo que todos necesitamos: no más cosas, no más dinero, sino ser vistos. Saber que alguien, en algún lugar, nos considera importantes.

Porque cuando alguien te mira con ojos que creen en vos, empieza el milagro más grande de todos: vos también empezás a creerlo.