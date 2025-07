El sello cordobés: Soriano, Bonsegundo y Gramaglia brillan en la albiceleste

Invictas. Y con argumentos para creer. Las futbolistas de celeste y blanco no sólo juegan: sueñan, luchan, se abrazan como si en cada gol se tejiera un país posible. En la Copa América que se está disputando en tierras ecuatorianas, las ilusiones aumentan con la Selección argentina, que hilvanó cuatro triunfos consecutivos y se metió en las semifinales del certamen, donde se medirán ante Colombia.

En el corazón del andamiaje del equipo que conduce Germán Portanova, hay tres cordobesas que están siendo importantísimas: Florencia Bonsegundo, que aporta experiencia, goles y jerarquía; Paulina Gramaglia, chispa joven y furiosa, corre como si en cada pique se le fuera el alma, y la enorme Betina Soriano, dueña de un talento único para jugar y hacer jugar.

Victorias por 1-0 a Uruguay; 2-1 a Chile; 1-0 a Perú, y 2-0 a Ecuador. Cuatro triunfos, un equipo entero latiendo en la misma melodía, con uno de los objetivos ya cumplidos: el pasaje a las semifinales también asegura un lugar en los Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima en 2027. Pero si avanzan a la final, ese sueño mutará a olímpico con destino a Los Ángeles 2028.

Vaya que hay argumentos. Por eso las sonrisas del jueves pasado tras el triunfo ante las anfitrionas; por eso los abrazos que duran más que un festejo, que son refugio y bandera.

Tras ese 2-0 a Ecuador, algunas futbolistas fueron a las tribunas a saludar a las y los hinchas que habían ido a acompañarlas y entre ellas estaba la legendaria Daniela Díaz. La histórica entrenadora cordobesa, ex-Belgrano y River, actualmente dirige a Universidad Católica de Ecuador y no se pierde el andar de las Albicelestes. En ese marco, Perfil Córdoba aprovechó para preguntarle por este equipo y dejó su parecer.

“La Selección fue de menos a más y se está notando un poco la transición de jugadoras, de este recambio que, sin dudas, le han aportado muchísimo. Quizás no fue lo más vistoso desde el juego, pero Argentina claramente sabe a lo que juega”, expresó la ‘Dani’, entrenadora que condujo a las ‘Piratas’ en los títulos de la Liga Cordobesa y Copa Córdoba en el 2019, Primera C de AFA en el 2021 y Primera B de AFA en el 2022.

Analista del juego como pocas, Díaz explicó: “El técnico de la Selección dijo que hay una estrategia en cada partido y se notó. Tenemos eficacia, que eso es buenísimo, las jugadas que tenemos las concretamos. Me parece que lo más valioso que tiene Argentina es este recambio”.

Aporte cordobés

Las tres representantes cordobesas de la Selección se están destacando. Soriano jugó los cuatro partidos y fue titular en tres, mostrando el nivel que tiene acostumbrado a los cordobeses. La mediocampista central de Belgrano, de 31 años, expone su experiencia en la cancha. Con el seleccionado ya jugó el Sudamericano y el Mundial de la categoría Sub 20 en 2012, y también participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y de Toronto 2015.

Por su parte, Bonsegundo es la figura del equipo. Con 32 años hizo goles claves en este certamen (ante Uruguay y Ecuador), y también jugó los cuatro juegos, dos de ellos de titular. Ella ya sabe lo que es jugar Copa América, ya que disputó las ediciones de Ecuador 2014, Chile 2018 y Colombia 2022, marcando goles en todas las ediciones. La mediocampista de Morteros, actual jugadora de Madrid Club de Fútbol Femenino, también representó al país en el Mundial Sub 2020 de Japón 2012, los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, y los Mundiales de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

En tanto, ‘Pauli’ Gramaglia, de 22 años, jugó tres de los cuatro partidos del torneo, y en dos de ellos lo hizo como titular. En el último juego dio una asistencia y su desequilibrio y frescura es clave en este presente de la Selección. La futbolista surgida de las inferiores de Talleres y actualmente militando en Bragantino Red Bull de Brasil, ya tiene experiencia en la Selección más allá de su juventud: disputó el Mundial de Australia-Nueva Zelanda dos años atrás.

Ilusiones

“Es muy meritorio lo que ha hecho Argentina, porque no es fácil jugar en la altura y creo que lo han hecho muy bien. Llegar a esta semifinal tan ansiada es importante, obteniendo cuatro partidos al hilo, hacía muchísimo no se veía una Argentina tan contundente así”, analizó Díaz, estudiosa del fútbol femenino. En ese marco, la directora técnica dijo estar “muy ilusionada” con este grupo de futbolistas que está representando al fútbol femenino argentino y desde Ecuador resaltó: “Estoy muy contenta por este presente, disfrutando mucho esta Copa América en vivo y esperando lo mejor para Argentina. Ojalá se nos dé y, por qué, no soñar con el campeonato también”.