Alquileres en Córdoba: la oferta administrada creció 85,9% y la vacancia cayó a mínimos históricos

El mercado inmobiliario de Córdoba muestra señales claras de recuperación estructural, según el último informe del Centro de Estadísticas Inmobiliarias (CEI) del Colegio Profesional de Inmobiliarios. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la cantidad de inmuebles habitacionales en alquiler administrados por profesionales fue 85,9% superior al promedio registrado entre septiembre y diciembre de 2023, un crecimiento que marca un cambio profundo en la dinámica del sector.

El incremento del número de propiedades en alquiler estuvo acompañado por una baja sostenida en los niveles de vacancia. En diciembre, el 4,6% de las propiedades administrados se encontraron desocupadas, mientras que en el segmento comercial la vacancia descendió al 1,9%, uno de los valores más bajos del año.

Casas y Departamentos en Córdoba

En paralelo, el cumplimiento de pago se mantuvo en niveles elevados. Durante diciembre, el 96,5% de los inquilinos pagó el alquiler de forma completa. En las propiedades comerciales, el pago completo alcanzó al 91,6%, con una reducción de los casos de incumplimiento respecto del mes anterior. Para el organismo, estos datos refuerzan la idea de un mercado más previsible y ordenado.

Precios, tipologías y un mercado más selectivo

El relevamiento de enero de 2026 permite dimensionar cómo se traduce este escenario en los valores publicados. En barrios como Centro, Nueva Córdoba y Primer Anillo, los alquileres registraron subas nominales durante 2025, aunque en varios tramos crecieron por debajo de la inflación y del Índice de Contratos de Locación (ICL).

Al 1° de enero de 2026, los valores promedio fueron: Centro: $480.000 (1 dormitorio), $670.000 (2 dormitorios), $1.000.000 (3 dormitorios); Nueva Córdoba: $550.000 (1 dormitorio), $700.000 (2 dormitorios), $1.200.000 (3 dormitorios); Primer Anillo: $450.000 (1 dormitorio), $650.000 (2 dormitorios), $750.000 (3 dormitorios).

La composición de las operaciones también muestra un mercado definido. En alquileres, los departamentos concentraron el 70,4% de los contratos, seguidos por casas y locales comerciales. En compra-venta, los departamentos representaron el 40% de las operaciones y los lotes el 30%.

En este último segmento, los precios se mantuvieron relativamente estables en dólares. A comienzos de 2026, los valores medianos publicados fueron de USD 60.000 para departamentos de un dormitorio en el Centro y USD 92.000 en Nueva Córdoba, mientras que las unidades de dos dormitorios promediaron USD 87.000 y USD 150.000, respectivamente. En el Primer Anillo, los valores se ubicaron en torno a USD 63.900 (1 dormitorio) y USD 139.900 (2 dormitorios).

Aunque el volumen de operaciones mostró en noviembre de 2025 una caída interanual del 38,3% en compra-venta y del 30,7% en alquileres, el CEI advierte que se trata de una demanda más cautelosa y selectiva. Con mayor oferta, menor vacancia, alto cumplimiento contractual y precios ajustados con mayor criterio, el mercado inmobiliario cordobés avanza hacia un escenario de mayor previsibilidad, con el desafío de recuperar dinamismo en el mediano plazo.