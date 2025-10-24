Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
COSTOS

Elecciones 2025 en Córdoba: los votantes deberán pagar el boleto del transporte interurbano el día de las elecciones

A diferencia de otros comicios, la Provincia confirmó que el servicio interurbano no será gratuito durante las elecciones legislativas. Los pasajeros deberán cubrir el costo total del traslado. Te contamos los valores aproximados de los recorridos más utilizados.

interurbanos cordoba paro
Los reclamos salariales agudizan la crisis del transporte interurbano en Córdoba. | CEDOC
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este domingo, los cordobeses que deban trasladarse a otras localidades para votar deberán pagar el boleto del transporte interurbano. Ante esta situación, distintos sectores expresaron su preocupación por el impacto que podría tener en la participación electoral, sobre todo en zonas donde el transporte público es la única opción para movilizarse.

Según confirmó Cadena 3, ni la Provincia, ni el Gobierno nacional, ni las empresas del sector acordaron un esquema de financiamiento para cubrir el costo de los pasajes, por lo que los usuarios deberán pagar el boleto completo. La medida afecta especialmente a quienes viven lejos de su lugar de votación. En algunos recorridos los costos son elevados, pero varían según la distancia. Estos son aproximados ida y vuelta:

  • Río Cuarto – Córdoba: $60.000
  • Villa María – Córdoba: $39.400
  • Jesús María – Córdoba: $24.000
  • San Francisco – Córdoba: $50.000
  • Valle Hermoso – Córdoba: $39.400
  • Carlos Paz – Córdoba: $20.000
  • Alta Gracia – Córdoba: $22.000
  • Bell Ville – Córdoba: $40.000
  • Río Segundo – Córdoba: $23.400
  • Río Primero – Córdoba: $14.800
  • Cosquín – Córdoba: $17.000
  • Cura Brochero – Córdoba: $65.400
  • Santa Rosa – Córdoba: $35.000
  • Totoral – Córdoba: $18.600
  • Rio Tercero – Córdoba: $24.000

Por otra parte, quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de su mesa de votación y no puedan viajar podrán justificar la no emisión del voto presentándose en una dependencia policial y solicitando la constancia correspondiente.

También te puede interesar
En esta Nota