Elecciones 2025 en Córdoba: los votantes deberán pagar el boleto del transporte interurbano el día de las elecciones

Este domingo, los cordobeses que deban trasladarse a otras localidades para votar deberán pagar el boleto del transporte interurbano. Ante esta situación, distintos sectores expresaron su preocupación por el impacto que podría tener en la participación electoral, sobre todo en zonas donde el transporte público es la única opción para movilizarse.

Según confirmó Cadena 3, ni la Provincia, ni el Gobierno nacional, ni las empresas del sector acordaron un esquema de financiamiento para cubrir el costo de los pasajes, por lo que los usuarios deberán pagar el boleto completo. La medida afecta especialmente a quienes viven lejos de su lugar de votación. En algunos recorridos los costos son elevados, pero varían según la distancia. Estos son aproximados ida y vuelta:

Río Cuarto – Córdoba: $60.000

Villa María – Córdoba: $39.400

Jesús María – Córdoba: $24.000

San Francisco – Córdoba: $50.000

Valle Hermoso – Córdoba: $39.400

Carlos Paz – Córdoba: $20.000

Alta Gracia – Córdoba: $22.000

Bell Ville – Córdoba: $40.000

Río Segundo – Córdoba: $23.400

Río Primero – Córdoba: $14.800

Cosquín – Córdoba: $17.000

Cura Brochero – Córdoba: $65.400

Santa Rosa – Córdoba: $35.000

Totoral – Córdoba: $18.600

Rio Tercero – Córdoba: $24.000

Por otra parte, quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de su mesa de votación y no puedan viajar podrán justificar la no emisión del voto presentándose en una dependencia policial y solicitando la constancia correspondiente.