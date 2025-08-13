El juez de Control en lo Penal Económico de Córdoba, Gustavo Hidalgo, dispuso la elevación a juicio de cinco integrantes de la Policía provincial acusados de diversos delitos vinculados al robo y encubrimiento de vehículos que estaban bajo custodia en el Depósito Judicial n.º 2, ubicado en Potrero del Estado.

Los acusados son el comisario Víctor Daniel Cabral, el subcomisario Julio Jorge Benítez, el agente Carlos Ariel Contreras y la cabo Belén Villagra, imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento calificado por su condición de agentes estatales. Además, el cabo José María Ramacciotti enfrentará juicio por hurto agravado por ser miembro de las fuerzas de seguridad.

La resolución judicial ratifica la investigación penal preparatoria llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico a cargo de Matías Bornancini.

Será el segundo juicio oral y público. En el primero, el policía acusado fue absuelto, pero el tribunal ordenó a la Provincia resarcir a los damnificados con una suma millonaria.

El faltante: 33 motos, autopartes y una bicicleta

Según la acusación, entre mayo de 2020 y diciembre de 2021 fueron sustraídas 33 motocicletas, partes de un automotor y una bicicleta —esta última hallada en el domicilio de la cabo Villagra— del predio donde se almacenaban vehículos incautados o secuestrados.

El magistrado consideró probado que los hechos no habrían sido posibles si Cabral y Benítez, responsables de la dependencia, hubieran cumplido con su deber de custodia y control. “Se desconoce o al menos no obran constancias en la causa de las medidas en general adoptadas para optimizar la vigilancia y resguardo de los vehículos”, advirtió Hidalgo, quien destacó “la evidente falta de cuidado y protección del predio”.

El rol de cada acusado