Endeudamiento de los argentinos: 9 de cada 10 hogares tienen deudas y más de la mitad destina el 40% de sus ingresos a pagarlas

La deuda es una palabra que ya no asusta: se ha vuelto rutina. El 91% de los hogares argentinos arrastra algún tipo de compromiso financiero, en una economía que se estabilizó, pero que no mejora. El dato surge del Informe Especial de Endeudamiento de Hogares – Mayo 2025, que muestra una leve baja respecto al 93% registrado en julio de 2024, aunque la situación sigue siendo alarmante.

El detalle más inquietante: más de la mitad de los hogares argentinos conviven con entre dos y tres deudas simultáneamente. Y el 12% supera esa cifra. Además, tres de cada cuatro deudas activas fueron contraídas en 2024, un año atravesado por devaluaciones, inflación de tres dígitos y caída salarial.

“Estamos pagando la comida del año pasado con el sueldo de este mes”, resume Luciano Álvarez, comerciante y padre de dos adolescentes. Como miles, usa la tarjeta de crédito para comprar alimentos. No por elección, sino por necesidad.

Llaryora en la cumbre empresarial: las provincias sostienen el país, pero reciben menos

Las tarjetas concentran el 30,5% del endeudamiento total y se usan principalmente para alimentos (58%), seguidas por gastos en indumentaria, combustible y servicios. “No hay lujos, no hay electrodomésticos. Es el changuito del súper lo que se financia en cuotas”, enfatiza Álvarez.

En cuanto al destino del resto de las deudas, se destacan los servicios privados (10,5%), el fiado en comercios (8,8%), el pago de impuestos y expensas (8,5%), préstamos de familiares y amigos (8,4%) y el alquiler (8%). Las financieras tradicionales apenas ocupan el 2,1% del total, lo que revela un corrimiento del crédito informal hacia mecanismos más conocidos o cercanos.

Peor aún, el 76% de las deudas se encuentra en mora o en instancia judicial. El porcentaje de casos judicializados aumentó un 6% interanual. Como correlato, un 15% de los hogares ya sufrió embargos sobre su sueldo, bienes o cuentas.

Córdoba portuaria: la provincia tendrá un predio propio en el puerto de Santa Fe para operaciones logísticas

“Vivo pensando en no caer en embargo. Me atrasé dos cuotas y ya me llaman todos los días”, cuenta Luciano, que refinanció su tarjeta con un préstamo bancario. Es un círculo vicioso: el 34% de las deudas bancarias tienen como origen la refinanciación de tarjetas, apenas un 6% corresponde a créditos hipotecarios.

Qué porcentaje de los ingresos se destina a pagar deudas

¿Y cuánto del ingreso mensual se va en esto? Más de la mitad de los hogares destina entre el 40% y el 60% de sus ingresos al pago de deudas. Un 12% supera incluso el 60%, lo que deja a muchas familias al borde del colapso financiero.

La percepción sobre el futuro tampoco alienta: un 52% cree que podría sanear su situación durante este año, pero el 24% ya asume que no podrá saldar sus deudas completamente. La esperanza está, pero se mezcla con el cansancio de vivir siempre en negativo.

La conclusión del informe es contundente: el endeudamiento dejó de ser un parche momentáneo y se volvió un mecanismo estructural de supervivencia. La inflación, aunque estabilizada, sigue alta. Los salarios no alcanzan. Y el crédito, en lugar de motorizar consumo, sostiene la subsistencia.