Femicidio de Agostina: El inodoro en el living y la heladera en el baño

Hace unos días todos los cordobeses sufrimos el trágico homicidio de Agostina Vega. Un evento de una gravedad espantosa, cuya autoría casi con seguridad recae, al menos, sobre Claudio Barrelier.

El tratamiento de la noticia por parte de los medios resulta, cuanto menos, extraña. La mayoría han puesto el acento en que el principal imputado era empleado municipal.

Se habló del modo en que ingresó a trabajar a la Municipalidad de Córdoba, y de si en ese procedimiento tuvo algún tipo de participación el abogado Ricardo Moreno. Se criticó también a parientes de Moreno por haberse incorporado a organismos públicos por influencias de aquel, controversia que terminó costándole el cargo de Concejal.

Al mismo tiempo, se cuestionó a las propias autoridades del municipio por no haber conocido los antecedentes penales de Barrelier ni tomado cartas en el asunto; el propio Intendente pidió disculpas públicas por televisión, solicitó la renuncia de todas las autoridades de la Dirección de Tránsito -donde el acusado "laburaba"- y promovió una ordenanza que exija controles más estrictos, certificaciones periódicas de carencia de antecedentes y narco-test al plantel municipal.

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Y como tercera pata, se censuró la actuación del Poder Judicial en la primera etapa de la investigación, las declaraciones del fiscal Raúl Garzón en conferencia de prensa, y se reprobó públicamente al fiscal Iván Rodríguez por haberle otorgado la libertad a Barrelier en una causa anterior del año 2025, en la que este se encontraba imputado de privación ilegítima de libertad contra una mujer que habría escapado de su captura desnuda y amordazada.

Por favor, entiendan que el inodoro no va en el living y la heladera no se ubica en el baño.

Si Barrelier mató a Agostina, debe caer sobre él todo el peso de la ley, sin clemencia ni vacilación. Ahora bien, que hubiera trabajado en la Municipalidad, o que hubiera tenido antecedentes penales mientras lo hacía, no tiene nada que ver con la muerte de Agostina.

El homicidio no se explica en esas circunstancias ni se vincula con ellas de ninguna manera. Que el acusado hubiera ingresado al trabajo por favores políticos, tampoco se relaciona de ningún modo con el suceso del que fue víctima Agostina. ¿Qué culpa tiene Moreno que una persona que él habría ayudado a entrar a la Muni haya matado a alguien? ¿Y qué culpa tienen sus familiares?

No quiero terminar esta idea sin señalar mi sorpresa ante la pose de algunos periodistas escandalizados por los "acomodos", cuando todo el mundo sabe que, como regla, a ningún cargo municipal se accede por concurso ni por sorteo. ¿De qué nos sorprendemos?

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Extraña también ha sido la actitud del Intendente. ¿De qué es el máximo responsable en este asunto, señor Passerini? De la muerte de Agostina, seguro que no. ¿Y qué responsabilidad pueden tener las autoridades de tránsito a las que pidió la renuncia? En ambos casos, ninguna.

Si quieren exigir mayores controles de antecedentes o imponer narco-test a los empleados municipales, está bien, háganlo; pero decirle a la ciudadanía que los funcionarios municipales tiene responsabilidad en este suceso es una mentira grande como una casa y solo puede explicarse en un gesto impostado de “poner la cara”, cuando precisamente no es este el caso en que deben hacerlo, sino en otros, donde sí son reales garantes -cloacas, estado de las calles, salud municipal, educación etc.- no lo hacen ni aportan soluciones.

Me queda la pata judicial

En primer lugar, no puedo opinar sobre si en los primeros momentos posteriores a la denuncia la justicia actuó con la diligencia esperada, porque no conozco el expediente: señalar cualquier cosa sería una imprudencia. Sí creo que la conferencia de prensa brindada por el Fiscal Garzón fue innecesaria y que las declaraciones de éste fueron desafortunadas; sin embargo las entiendo, quizás, a partir de la inexperiencia del magistrado en ese ámbito, pero no dudo de su buena fe al intentar informar sobre el hallazgo del cuerpo de la adolescente.

Finalmente, cuestionar hoy la labor de Iván Rodríguez porque hace más de un año —mayo de 2025— ordenó la libertad de Barrelier en una causa distinta es, en cambio, una irresponsabilidad grave. El delito de privación ilegítima de libertad por el que habría estado acusado Barrelier en ese caso admite perfectamente su libertad: la escala penal —dos a seis años— habilita la ejecución condicional de una eventual condena, o sea, el condenado ni siquiera va preso.

Según los medios que accedieron a la resolución , se le impusieron a Barrelier dos fianzas, la prohibición de acercarse a la víctima, la obligación de presentarse mensualmente ante la fiscalía y someterse a tratamiento por consumo de drogas; condiciones que habría venido cumpliendo. Así, la libertad parece haber sido otorgada dentro de las facultades que la ley le reconoce a Rodríguez, y su mantenimiento estaba igualmente justificado frente al cumplimiento de las obligaciones de soltura.

Así las cosas, Rodríguez tampoco tiene ninguna responsabilidad en la muerte de Agostina.

Lectores, periodistas, políticos, público en general: si quieren mostrar responsables de la muerte de Agostina, utilicen argumentos que permitan explicar sus conclusiones, no otros que no sirven para eso, como en general vienen haciendo hasta acá.

Recuerden, la heladera va en la cocina, y el inodoro va en el baño. Siempre.