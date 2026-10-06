Gareca reveló por qué le dijo que no a Talleres y a Fassi

Ricardo Gareca se encuentra sin trabajo y desea volver a entrenar. Pese a ello, el ex DT de Chile y Perú reveló que rechazó una reciente propuesta de Talleres. Explicó que el llamado de Andrés Fassi, presidente de la entidad cordobesa, llegó antes de que Jorge Sampaoli asumiera como entrenador.

El director técnico se había despedido de la selección de Chile el 10 de junio del año pasado, tras quedar fuera de las posibilidades de clasificar al Mundial 2026. Desde entonces trabajó en streaming y en charlas de liderazgo.

Por qué dijo que no

Gareca estaba en España, en una entrevista con Jorge Valdano para el programa La Sustancia, de un canal de streaming. "Lo deseché porque estaba involucrado en esa tarea, en un proyecto de algo que no conocía y me atrapó", explicó.

Aclaró que se trataba de una etapa transitoria. "Era algo pasajero, aunque yo había tomado una responsabilidad y debía cumplir con ese pacto", señaló a La Nación.

También contó que tuvo contactos con Independiente apenas se fue de Perú, pero que el club atravesaba una crisis política con elecciones. Dijo que ya lo había vivido en Vélez y que "el clima para trabajar no es el ideal".

Con Talleres, Gareca consiguió el ascenso de Primera Nacional y el primero trofeo internacional del club, la Copa Conmebol 1999. Hoy, aseguró, quiere volver a dirigir: "Yo quiero dirigir, retomar mi actividad". Y agregó que le gustaría hacerlo en el fútbol argentino, aunque no descarta una oferta del exterior.

Los torneos de 30 equipos

Consultado por el formato del campeonato local, el entrenador dijo que suele mirar los cambios de modo positivo, pero que con el tiempo su opinión se volvió crítica.

Hay que pasar la primavera, la consigna de los clubes cordobeses de la Liga Profesional

"No es beneficioso tanta cantidad de equipos. Es confuso, problemático, no están los mejores equipos y no tiene el nivel competitivo que podría tener", afirmó. Según Gareca, se generan muchas competencias y los planteles "no son tan ricos como para afrontar todos los frentes".

Messi o Maradona

Gareca también respondió si los argentinos aprendieron a no elegir entre Lionel Messi y Diego Maradona. "Yo no me atrevería a separarlos, no cometería ese error", dijo, aunque admitió que "los argentinos somos mucho de elegir".

Para el técnico, ambos son "dos glorias que hicieron los méritos para ser los N°1". Y sostuvo que "Messi en la época de Maradona hubiese sido Messi igual, y Maradona en esta época hubiese sido Diego igual".

Con 68 años, Gareca asegura que la edad no es un impedimento para volver a un banco. Su prioridad, repite, es regresar como técnico.