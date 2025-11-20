Gonzalo Maffini: "Río Cuarto está llena de ilusión"

Gonzalo Maffini, capitán de Estudiantes de Río Cuarto, sueña como todos en el ‘Imperio’ con ver al ‘León’ ascender y rugir en Primera División. Esa ilusión está cada vez más cerca.

El partido de ida de la final ante Deportivo Madryn se jugará este sábado 22 de noviembre, desde las 21:15, en el Estadio Ciudad de Río Cuarto. Mientras que la revancha será en cancha del Aurinegro el domingo 30 del corriente con horario todavía a definir.

Se viven días de mucha expectativa en Río Cuarto y así lo reflejó Maffini. “La ciudad está llena de ilusión, los hinchas de Estudiantes y la gente de toda la zona. Es una instancia definitoria. Esperamos obtener un triunfo y encaminar la serie”, expresó el futbolista del Celeste en declaraciones a Cadena 3.

Además, el defensor oriundo de General Cabrera apuntó: “Merecemos estar donde estamos por nuestros logros deportivos como equipo”.

Estudiantes de Río Cuarto afina detalles para la final contra Deportivo Madryn

Cabe recordar que en la serie final ya no corre la ventaja deportiva: si al finalizar los dos encuentros hay igualdad en puntos y goles, habrá 30 minutos de alargue y, de persistir el empate, penales.

Estudiantes de Río Cuarto está nuevamente en una instancia histórica. Por eso, es especial para el capitán Maffini. A propósito, el jugador expresó que esta final, comparada con las anteriores vividas, será diferente.

“Puedo decir que en las otras dos finales yo era más joven y tenía menos partidos y situaciones importantes. Recuerdo haber tenido ansiedad los días previos, y creo que ese plantel era más chico (en edad). El que tenemos ahora está bastante maduro; eso alimenta la ilusión de hacer una gran serie”, contó el ex futbolista de Belgrano.

¿Quién será el 'arbitro?

Darío Herrera será el árbitro del partido de ida en Río Cuarto. Estará acompañado por Cristian Navarro y Facundo Rodríguez como asistentes, mientras que Lucas Cavallero será el cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Jorge Baliño, con Federico Cano como AVAR. Será la primera vez que se utilice el sistema VAR en la cancha de Estudiantes.

