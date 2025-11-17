Belgrano cerró un 2025 para el olvido

Belgrano dependía de sí mismo para clasificar. Y ese, parece, fue el gran problema. Pero no sólo en este partido. Cada vez que el ‘Pirata’ dependía de sus capacidades para dar el salto, en este 2025 no dio la talla.

El equipo que conduce Ricardo Zielinski tenía que ganar. Nada más y nada menos. Debía vencer a Unión de Santa Fe para acceder a la próxima instancia del Torneo Clausura y no salió de la igualdad sin goles. Con algunas actuaciones que dejaron mucho que desear.

Por eso la reacción de los hinchas al término del juego. En el Gigante de Alberdi tronó con el clásico “jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevo...”. Y después insultos, silbidos y algunos, sí, algunos aplausos. Lo que generó también discusiones entre los mismos simpatizantes.

Belgrano se juega el año

Es que la búsqueda de culpables fue lo rápido que surgió luego de que el árbitro decretara el final del partido, y con ello el final de un año para el olvido.

Todo el 2025 fueron más promesas que concreciones. No hubo Zelarayán ni Zielinski que salvaran lo que sucedía en la cancha. La Copa Argentina, fue la gran ilusión, pero esa derrota en semifinales ante Argentinos Juniors, jugando mal, dejó la sensación amarga de lo que pudo haber sido.

Si hay algo que el fanático del ‘Pirata’ siempre lo lleno de orgullo fue el hacer del Gigante de Alberdi una fortaleza. Y eso tampoco ocurrió este año, ni siquiera hoy ante el ‘Tatengue’ que tanto lo necesitaba.

Belgrano ganó solo cuatro partidos de local (sobre 16) en todo el 2025. Todo un síntoma de este momento difícil de digerir para los hinchas.