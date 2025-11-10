Guillermo de Rivas: “Hacemos la mayor obra pública en un contexto difícil para el país”

Río Cuarto festeja sus 239 años con la mayor obra pública que se está ejecutando en el territorio nacional. Guillermo de Rivas, destacó el crecimiento sostenido de la ciudad a pesar del mal contexto económico nacional. “Ya vemos como se instalan naves industriales y de servicios al costado de la nueva avenida de circunvalación”, remarcó.

Con inversiones públicas y privadas, Río Cuarto avanza en infraestructura, educación, servicios y desarrollo productivo, consolidándose como un polo regional en expansión.

– ⁠Se viene un nuevo aniversario de la ciudad ¿Cómo lo está recibiendo este año Río Cuarto?

– ⁠La verdad que estos 239 años de la ciudad lo encuentra en un momento que, a pesar de un contexto económico realmente difícil, como pasa en todo el país, lo recibimos con la mayor inversión de obra pública y privada. Río Cuarto está viviendo lo que es la obra más importante de su historia, con la circunvalación, una obra hecha por la provincia de Córdoba, que no sólo que va a representar 42 kilómetros de autopista, en este momento están trabajando siete empresas de manera simultánea, con áas de mil puestos de trabajo y 250 máquinas. Junto con el sector privado, estamos haciendo un plan maestro de agua que nos va a permitir prácticamente duplicar la capacidad que hoy tiene la ciudad, para 100.000 nuevos habitantes. Es una inversión en la cual el 50% lo hacen los desarrolladores privados y el otro 50% lo hace la municipalidad.

– ⁠La estoy escuchando en Río Cuarto que parece que no fuera de Argentina ni de Córdoba.



– Esos son datos objetivos que hoy tenemos en la ciudad. De hecho, también decir que hacia el oeste se están desarrollando 3.500 lotes. Así como fue esa oportunidad que creció Córdoba con su sector de country acá en Río Cuarto, hay emprendimiento inmobiliario de 3.500 lotes de sector del más alto nivel que también permite estar ayudando al desarrollo y el crecimiento. Además del máster plan de agua, estamos haciendo en este momento el colector cloacal oeste con una inversión de un millón y medio de dólares que va a permitir 15.000 nuevas conexiones de cloaca del existente.

–¿Qué crees que convenció a Mercado Libre para instalarse?



– Creo que justamente, más que convencerlo, el solo hecho de estas condiciones, de tener infraestructura urbana, tener un potencial respecto de ser el centro de referencia de todo el sur de Córdoba, como ciudad, con su logística, el crecimiento del sector médico, pero también el hecho de haber sostenido con enorme esfuerzo los vuelos y la conectividad aérea en un trabajo conjunto, municipio, provincia, para sostener la conectividad aérea. Además, el clúster Agtechx, que está siendo visibilizado a nivel mundial, con más de 48 hubs y startups que

están trabajando en la tecnología aplicada.

Elecciones y Ola Violeta

– ¿Qué pasó el domingo 26 de octubre? ¿Por qué se votó en sintonía nacional el Río Cuarto y no se valoró todo lo que relata?



– Mira, en Río Cuarto, de las grandes ciudades, fue la elección con el mejor porcentaje, de hecho, una de los tres circuitos electorales de Río Cuarto, que se ganó por el 10%, porque eso hay que rescatarlo. La gente que votó ha tenido la visión de darle el respaldo al presidente, pero más que al presidente, llevar la tranquilidad y estabilidad. No fue un voto contrario a Provincias Unidas. Si uno mide a Juan Schiaretti en Río Cuarto, o Juan Manuel Llamosa, le puedo asegurar que siguen siendo los dirigentes con mejor imagen positiva tienen en la ciudad.

Presupuesto 2026 en la ciudad

– ⁠Se está pensando en actualizaciones tributarias...



– Nosotros vamos a hacer un 40%, en inmobiliario, automotor y agua. Nosotros tenemos que ser sinceros, hoy no es lo que nos cuesta. El ABL ha aumentando. Estamos en el 30, 40%. ¿Por qué? Porque antes se subsidia, y se atendía con el excedente económico de otras tasas. Hoy se cayó la coparticipación en porcentaje y en importe. Se cayó el comercio, la industria. Entonces, naturalmente, los municipios van a tener que ir a poco recuperando las tasas, compensando con lo que cuesta. Hay que ser sinceros. Mira, Milei ha sincerado las cosas, ha dicho lo que iba a hacer y lo ha hecho y ha sido coherente para sostener el Estado.