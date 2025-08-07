Héctor Baldassi rompe con el PRO y lanza el frente Ciudadanos para competir en Córdoba

Héctor “la Coneja” Baldassi ya no oculta su distancia del PRO. El diputado nacional lanzó el frente Ciudadanos, alianza registrada este jueves en la Justicia Federal y que tiene como principal socio a la Unión del Centro Democrático (Ucedé), fuerza que en Córdoba lideró Germán Kammerath. El objetivo: disputar una banca en las elecciones legislativas del 26 de octubre por fuera del macrismo, tras tres mandatos consecutivos bajo el sello amarillo.

La jugada de Baldassi no es solo electoral. Con el vínculo con Mauricio Macri roto desde hace años —y tras haber respaldado a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de 2023—, el exárbitro se movió cada vez más cerca del cordobesismo. Habilitó a su concejal capitalino, Gabriel Huespe, a romper con el PRO y colaborar con el intendente Daniel Passerini, en línea con la estrategia de “loteo” político que, aunque en El Panal niegan, se percibe en varios movimientos recientes.

Vivo | Cierre de alianzas para octubre: qué hará Schiaretti, De Loredo y el resto de los candidatos

El nombre Ciudadanos replica la marca del bloque de Huespe en el Concejo Deliberante, y se presenta como una herramienta flexible para articular alianzas locales. Con la Ucedé como base, Baldassi explora sumar sellos menores para evitar quedar atrapado en la polarización que, según las encuestas, dominará la elección: La Libertad Avanza versus el oficialismo provincial que encabeza Juan Schiaretti.

En el llaryorismo niegan cualquier incorporación formal, pero el guiño es evidente: un exreferente del PRO que se aleja de la órbita macrista, se alinea con dirigentes afines y podría convertirse en un aliado legislativo clave para el gobernador, si logra renovar su banca.

Hoy, Baldassi guardó las tarjetas en el bolso pero se calzó los cortos para salir a las canchas. Asegura que no hay logo ni fotos: "primero había que tener el instrumento, ahora empezaremos a ver todo lo que viene", sentenció.