Idesa firmó un acuerdo internacional estratégico con la Institución Educativa Aleph

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), presidido por el economista Jorge Colina, firmó un acuerdo de cooperación internacional con la Institución Educativa Aleph, organización académica con sede en Madrid, especializada en consultoría política y formación de líderes globales.

El convenio, de carácter independiente y apartidario, busca potenciar la misión y los objetivos de ambas entidades, impulsando formaciones conjuntas, programas de investigación y consultorías que contribuyan al fortalecimiento institucional, académico y social.

“Vivimos en un mundo profundamente interconectado. La investigación interdisciplinaria con apoyo internacional es una fuente de aprendizaje y enriquecimiento mutuo”, señaló Jorge Colina, presidente de Idesa.

La alianza entre Idesa y Aleph apunta a generar sinergias y promover una red de trabajo colaborativo que conecte ambos lados del Atlántico, facilitando el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre líderes públicos, académicos y consultores. “Creemos que en los próximos años América Latina será uno de los mayores polos de crecimiento del mundo. Apostamos a tender un puente que conecte ambos continentes”, afirmó Jorge Santiago Barnés, presidente de Aleph.

El acuerdo prevé el desarrollo de programas de formación, actividades de investigación aplicada y acciones de consultoría política y social en áreas vinculadas al liderazgo, la modernización del Estado y la innovación en la gestión pública.

Trayectorias institucionales

Con más de dos décadas de trayectoria, Idesa se consolidó como un centro de estudios de referencia en análisis económico y social en la Argentina, con investigaciones sobre mercado laboral, educación, salud, seguridad social y modernización del Estado. Sus equipos colaboran con cámaras empresariales, gobiernos y legisladores, elaborando propuestas técnicas para mejorar la eficiencia pública y simplificar el sistema tributario.

Por su parte, la Institución Educativa de Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo (Aleph) fue fundada en Madrid por el profesor Jorge Santiago Barnés, y es reconocida por haber creado el primer máster en consultoría política en lengua española. Sus programas cuentan con el aval académico de la ESIC University, eCampus Italia, la Fundación General de la Universidad de Salamanca y la George Washington University. “Esta conexión Europa–América Latina se consolidará en formación, consultoría e investigación como una de las líneas estratégicas de nuestra institución”, adelantó Santiago.

Ambos equipos ya trabajan en una agenda común que incluye nuevos programas de formación, proyectos de investigación conjunta y espacios de intercambio profesional.