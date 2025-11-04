El sector exportador de Córdoba fortaleció su posición estratégica este lunes con un doble hito. Por un lado, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC) inauguró sus nuevas y modernas oficinas en el Parque Empresarial Aeropuerto (PEA), en un acto que contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora. Simultáneamente, se destacó la presentación al Gobierno nacional de un plan con 25 medidas para simplificar el comercio exterior, impulsado por la federación nacional (Fecacera), que también es presidida por un empresario cordobés.

Un plan para reducir la burocracia aduanera

La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera), presidida por el cordobés Alejandro Piccioni, titular de Sohipren, elaboró y presentó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado nacional, Federico Sturzenegger, un paquete de 25 propuestas. El objetivo central es agilizar la operatoria aduanera y mejorar la competitividad.

Según trascendió, estas medidas son de rápida implementación y no tienen costo fiscal, lo que fue bien recibido por el funcionario nacional, quien se comprometió a analizarlas. Marcelo Bechara, presidente de Cacec, destacó: “con esto se inicia una nueva etapa en la vida institucional de nuestra cámara. El comercio internacional es uno de los principales motores del desarrollo económico de los países. Cada espacio de esta sede fue pensado para albergar encuentros que impacten en nuestro propósito, que es liderar y promover la inserción internacional de las empresas cordobesas en el mundo”.

Una nueva sede para potenciar la inserción internacional

La inauguración de la nueva sede de Cacec marca un punto de inflexión para la entidad, que celebra 61 años de historia. El nuevo edificio, situado estratégicamente frente al Aeropuerto Internacional Córdoba y diseñado por CEO Arquitectura, bajo el cargo de José Crespo, Carlos Escayola y Bernardo Olmedo. Cuenta con 600 metros cuadrados.

Estas instalaciones incluyen dos auditorios integrables con capacidad para 80 personas, 30 puestos de trabajo, salas de reuniones y espacios de networking. Durante el acto, Bechara afirmó que la sede fue pensada para "albergar encuentros que impacten" en el propósito de "liderar y promover la inserción internacional de las empresas cordobesas".

Llaryora: “El diálogo institucional es clave para abrir mercados”

El gobernador Martín Llaryora, quien participó en el corte de cinta, elogió la capacidad de colaboración del empresariado local. “No nos imaginamos una Córdoba sin diálogo institucional, sin el trabajo en conjunto para abrir nuevos mercados y que haya más trabajo. Los cordobeses hemos asumido que el diálogo es una práctica común; que podemos tener diferencias, pero también podemos construir acuerdos”.

A su vez, participaron entidades como Pedro Dellarossa, ministro de Producción de la Provincia; Pablo De Chiara, presidente del ente autárquico ProCórdoba, y de otros funcionarios, dirigentes y empresarios. “Es central la participación de ustedes en este desafío de esta mega agencia, con más impulso y la posibilidad de tener todos los programas en el mismo lugar", indicó.

Bechara, asimismo, enfatizó en su agradecimiento con el Gobierno de Córdoba por acompañar, "abrir espacios de diálogo y por sostener políticas que permiten que las empresas cordobesas crezcan, exporten y generen empleo”.

Córdoba en cifras: el poder del "puerto seco"

El potencial exportador de la provincia se refleja en sus números. Actualmente, Córdoba cuenta con cerca de 2.000 empresas exportadoras, de las cuales 800 mantienen una actividad constante. Las proyecciones de Cacec estiman que la provincia repetirá en 2025 la cifra de exportaciones de 2024, alcanzando los U$S 10 mil millones.

Un pilar clave de esta estructura es el depósito fiscal y puerto seco que Cacec opera en la zona de Ferreyra. Esta terminal logística, como lo indica Sergio Drucaroff, director ejecutivo de Cacec, es utilizada por 220 empresas, gestiona más de 6.000 operaciones anuales por un valor superior a los U$S 300 millones, movilizando 10.000 contenedores y concentrando el 40% del comercio exterior terrestre de la zona metropolitana.