Instituto recibió una dura sanción de Cosedepro

Más allá de que en Instituto se veían venir la sanción, jamás la imaginaron tan contundente. Es que el Consejo de Seguridad Deportiva (Cosedepro), organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia informó que Instituto fue notificado de una multa millonaria.

La resolución fue tomada luego de analizar los informes elevados por las autoridades policiales que estuvieron a cargo de los operativos en los encuentros que la 'Gloria' afrontó en el estadio Mario Alberto Kempes ante Talleres (el 3 de mayo) y River (el 19 de julio).

Desde el Cosedepro se indicó que hubo transgresiones al Reglamento Preventivo y Disuasivo para Deportes Federados en Córdoba, lo que motivó la aplicación de una serie de sanciones, tanto económicas como de tipo organizativo.

Lo que resolvió Cosedepro fue:

* Aporte de una compensación institucional de $10.000.000.- (pesos diez millones) que serán destinados al Hospital Elpidio Torres (encuentro Talleres-Instituto).

* Aporte de una compensación institucional de $30.000.000.- (pesos treinta millones) que serán destinados a clubes amateurs de Capital e Interior mediante la donación de elementos deportivos y/o de seguridad (partido Instituto-River).

* La inclusión en el programa de admisión "Tribuna Segura", por el plazo de 4 (cuatro) años, a los 62 individuos que ocasionaron los incidentes en tribunas popular Willington y platea Ardiles del estadio Mario Alberto Kempes durante el partido entre Instituto-River, quienes por ese plazo no podrán ingresar a ningún evento deportivo del país.

* La prohibición de ingresar con banderas, tirantes, telones e instrumentos musicales, por las próximas cinco fechas de local en el torneo de la Liga Profesional.

