Intendente cordobés calificó de "pelotudos" a los vecinos que arrojan basura en espacios públicos

El intendente de Oncativo, Nicolás Filoni, cuestionó con dureza a los vecinos que arrojan residuos en espacios públicos.

“En serio todavía hay personas tan pelotudas que se creen que esto está bien", señaló mientras mostraba imágenes de microbasurales en un video publicado en las redes sociales.

"Y en una era ya del siglo XXI de hiperconexión, que tenemos teléfono, que tenemos canal de whatsapp, que tenemos redes sociales, que tenemos una gran página web. Está toda la información, está toda, el día que pasa la domiciliaria, la diferenciada, la zona", explicó el intendente de la ciudad ubicada a unos 75 kilómetros de la capital cordobesa.

"Hay privados que alquilan contenedores para tirar estos grandes volúmenes de basura. En esa página web están los teléfonos personales de todos los funcionarios, incluso el mío. Me pueden decir ´che, cómo hago con esto. Quiero ayudarle a la Muni. Tengo una mudanza, una limpieza grande", agregó.

"Después todos putean y vienen llorando"

"Estas imágenes son las menos, porque son muchos más los vecinos comprometidos, responsables. Es ágil la recolección de residuos. Estas imágenes casi no se ven pero están, hay que mostrarlas, hay que visibilizarlas", contó en otra parte de la filmación.

Además recalcó que "tienen que saber los vecinos que estamos yendo a controlarlos, los notificamos, le hacemos multas, le hacemos las actas".

"Después todos putean y vienen llorando. No me importa, no nos importa esa plata, va volcada a infraestructura y ambiente porque estamos convencidos que es concientizando y generando valor para tener una ciudad más ordenada, más linda, más limpia, más prolija. Que seamos la sana envidia de la región y de toda la provincia. Todos los vecinos somos eso", aseguró Filoni .

"No nos podemos permitir más esto. Tenemos que recuperar esa idea, ese faro de que una ciudad limpia no es la que más se barre, la que más se limpia, sino la que menos se ensucia", advirtió el intendente radical.

"Necesitamos vecinos menos pelotudos"

"Y eso lo vamos a lograr con el compromiso de todos los vecinos. La muni sola no alcanza. Podemos cercar el basural y hace dos años que no se prende más fuego, podemos trabajar en economía circular, en consciencia, en educación, pero no alcanzamos solos. Necesitamos vecinos comprometidos, responsables y menos pelotudos", concluyó.