Interna al rojo vivo: Mestre endurece su postura y el núcleo de De Loredo denuncia injerencia del PJ

La oficialización del cronograma electoral terminó de encender la rosca en la UCR de Córdoba. Con la fecha del 20 de septiembre confirmada, el partido ingresó de lleno en la etapa de negociación, donde los intentos de unidad conviven con un dato que gana fuerza: la interna aparece como el escenario real.

En pocos días comenzaron a moverse todas las piezas del tablero. El oficialismo abrió conversaciones con distintos núcleos internos, la oposición prepara una demostración de fuerza, la Tercera Vía ratificó que competirá y emergen los nombres de quienes aspiran a conducir el Comité Provincia. La disputa excede la renovación de autoridades. Se proyecta como el primer gran test de poder de cara a las definiciones electorales de 2027.

En ese esquema, Rodrigo de Loredo sigue siendo el "candidato natural" del radicalismo para disputar la gobernación, aunque Carlos Briner, de la Tercera Vía, ya levantó la mano con la misma aspiración. Mientras tanto, el mestrismo mantiene su desconfianza hacia el exdiputado nacional y reclama construir una plataforma política que ordene al partido y también defina el criterio para las alianzas.

A cincuenta días de las internas, la pelea por la presidencia del Comité Provincia ya tiene protagonistas definidos. Matías Gvozdenovich, actual jefe del bloque radical en la Unicameral, es el candidato del núcleo de poder referenciado en De Loredo y cuenta con el respaldo del grueso de los intendentes radicales.

La Tercera Vía impulsa al intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, quien sostiene que el radicalismo debe recuperar sus mecanismos democráticos internos y rechaza cualquier acuerdo que impida la competencia.

En tanto, el alfonsinismo aporta el nombre de Martín Lucas, de Identidad y Conducta Radical, como expresión de un radicalismo que se opone a una alianza con Javier Milei. A esa lista podría sumarse el angelocista Javier Fabre, aunque en la UCR interpretan esa movida como una herramienta para fortalecer su posición en la negociación.

¿La unidad es posible?

Mientras se perfilan las candidaturas, el oficialismo deloredista abrió conversaciones con el mestrismo, el espacio de Carlos Becerra y el sector de Fernando Montoya para intentar construir una lista única. La única excepción sigue siendo la Tercera Vía, con la que hoy no existen puentes de diálogo.

En el deloredismo entienden que un acuerdo con Ramón Mestre permitiría concentrar alrededor del 90% del poder interno del radicalismo cordobés. Por eso, en Confluencia elevaron el precio de la negociación.

Sin embargo, los primeros contactos entre los emisarios de De Loredo, Marcos Ferrer y Gvozdenovich con el exintendente dejaron saldo negativo. "Está muy verde", sintetizan desde el mestrismo, donde aseguran que persiste una fuerte desconfianza hacia De Loredo.

La discusión excede el reparto del poder interno. También pone en juego la integración del futuro Congreso Provincial, órgano encargado de habilitar las alianzas electorales de 2027 y que, al mismo tiempo, se proyecta la disputa por los principales cargos electivos.

Movimientos internos

Mientras avanzan las negociaciones, "El Ruso" Gvozdenovich sigue consolidando su armado político. Dentro del oficialismo destacan que concentra el respaldo del grueso de los jefes comunales radicales y, al mismo tiempo, se convirtió en una de las voces más críticas del gobierno de Martín Llaryora por el reclamo de los recursos que la Provincia adeuda a municipios y comunas.

En paralelo, el mestrismo decidió responder con una fuerte señal política. El próximo lunes reunirá a los sectores que votaron contra la prórroga de mandatos impulsada por Ferrer durante el Congreso partidario. La foto buscará exhibir músculo opositor frente al oficialismo. Del encuentro participarán dirigentes de Confluencia (con Mestre a la cabeza), de los otros núcleos de Más Radicalismo y Juan Jure.

"Vamos a plantar bandera. Queremos identidad partidaria, candidato radical y construir acuerdos con quienes compartan un programa para Córdoba", resumieron cerca del exintendente.

Dentro del oficialismo deloredista volvió a instalarse con fuerza una denuncia que recorre los pasillos de la Casa Radical: la injerencia del peronismo cordobés en la interna radical. Las acusaciones alcanzan al gobernador Martín Llaryora, a Myrian Prunotto y a Orlando Arduh. También mencionan llamados a intendentes radicales y cuestionan el rol asumido por la Tercera Vía.

"El PJ está metiendo la cola en la interna radical", resumió un dirigente con llegada directa a De Loredo. Del otro lado, Quiroga y Dante Rossi retrucan con críticas al "modelo K" que, según sostienen, ejerce la conducción de Ferrer y ratifican que competirán el próximo 20 de septiembre.

La Capital en foco

Uno de los puntos sensibles de la negociación es el comando local. "El Comité Capital es nuestro. No pueden venir a ofrecernos algo que ya tenemos", resumió un dirigente de Confluencia, rechazando que esa conducción sea utilizada como moneda de cambio.

La interna abrió tensiones dentro del propio oficialismo. El núcleo de Miguel Nicolás pretende quedarse con el Comité Capital si no prospera un acuerdo con Mestre, aunque también aspiran a esa conducción Juan Negri y Javier Bee Sellares.

En paralelo comenzaron a posicionarse varios dirigentes que imaginan disputar la candidatura a intendente de Córdoba en 2027: Juan Negri, Bee Sellares, Rossi, Sergio Piguillem y Soledad Carrizo. En este plano, los socios de Generación X demandan una definición de De Loredo sobre cuál de esos dirigentes contará con su respaldo.

Factor Milei y la interna tensionada

El debate sobre una eventual alianza con La Libertad Avanza también atraviesa la interna radical. Dentro de la Tercera Vía conviven dirigentes abiertamente críticos de Javier Milei, como Rossi, con otros gestos que generaron ruido en la Casa Radical, como la fotografía de Carlos Briner junto al diputado libertario Gabriel Bornoroni.

Desde ese sector acusan al deloredismo de preparar un entendimiento electoral con Milei. En el oficialismo responden con otra acusación. "Quiroga es quien habla con Bornoroni y con Soledad Carrizo. Les está mintiendo a los propios", sostuvo un interlocutor aliado a De Loredo.

"Sobre la base de la convicción de que la sociedad necesita a la UCR, el partido tiene hoy una oportunidad si consigue una unidad conceptual para ofrecer una propuesta asentada en los valores de la honestidad, la transparencia y una clara diferenciación de los gobiernos nacional y provincial", afirmó Martín Lucas.

Mientras tanto, el mestrismo endurece su discurso contra cualquier acercamiento con los libertarios que responda únicamente a un reparto de cargos y reclama un acuerdo programático que no implique un ajuste sobre los sectores más vulnerables de Córdoba.

Incluso, dentro de ese espacio proyectan un escenario en el que, si Milei pierde caudal electoral en 2027, terminará buscando un entendimiento con el PJ de Llaryora para sostener las reelecciones de ambos. Voces radicales opositoras envían ese mensaje, sobre todo, al juecismo.

A cincuenta días de las internas, la UCR cordobesa ingresó en una etapa en la que las negociaciones conviven con las demostraciones de fuerza y las candidaturas comienzan a consolidarse. La pelea por la conducción del partido dejó de ser una discusión interna al abrir la puerta a una primera gran batalla por el liderazgo radical y por la definición de la estrategia electoral hacia 2027.