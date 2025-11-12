ITV en Córdoba: cuánto cuesta, dónde hacerla y qué cambió este año

La Municipalidad de Córdoba recomienda a los vecinos y vecinas realizar con anticipación la Inspección Técnica Vehicular (ITV) antes del inicio de la temporada de vacaciones. La medida busca garantizar que los vehículos particulares y comerciales que circulen por la ciudad y las rutas provinciales cumplan con las condiciones técnicas necesarias para transitar de forma segura.

Circular sin la ITV vigente constituye una infracción según el artículo 146 del Código de Convivencia Municipal, y puede derivar en sanciones económicas y administrativas. Además, la normativa establece que el control debe estar al día para circular por las rutas provinciales de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), siendo exigible en los operativos de tránsito y controles viales.

Requisitos para la ITV

Para realizar la inspección, los conductores deben asistir con turno programado, presentar la documentación al día (Tarjeta Verde, carnet y seguro vigente) y el certificado de ITV anterior, si lo poseen. El vehículo debe encontrarse en buen estado general, con matafuegos cargado, dos balizas reglamentarias, y sin objetos sueltos en el interior.

Las plantas habilitadas funcionan en tres puntos de la ciudad:

- Planta 1: Av. Ramón Cárcano 182 (Chateau)

- Planta 2: Colectora de Av. Circunvalación Agustín Tosco Sur 5000

- Planta 3: Av. Japón 2333

Los turnos pueden solicitarse de manera gratuita en www.itvcordoba.com.ar, y el pago del servicio se realiza presencialmente en las plantas. También está disponible la línea de atención 0800 888 8488 para consultas.

Quienes realicen la inspección en cualquiera de las plantas habilitadas podrán consultar si su vehículo posee un “recall”, es decir, un llamado preventivo del fabricante para reemplazar o reparar piezas defectuosas sin costo. En caso de que el sistema detecte un recall, el propietario podrá gestionar la solución de manera gratuita en los concesionarios oficiales.

Tarifas

Valores para la Inspección Técnica Vehicular en Córdoba:

- Autos particulares: $39.332

- Motocicletas hasta 175 cc: $13.906

- Motocicletas más de 175 cc: $20.966

- Taxis y remises: $45.070

- Camionetas: $56.604

- Camiones: $78.606

- Microómnibus y transporte escolar: $67.102

De asistir pasada la fecha de vencimiento se cobrará un recargo que depende de la cantidad de días sin renovar la oblea:

-Más de 30 días: 15%

-Más de 60 días: 30%

-Más de 180 días: 60%

-Más de un año: 100%