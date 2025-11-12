Según un informe provincial dirigido por Luis Dall’Aglio y coordinado por Norman Berra, el 72,7% de los cordobeses no tiene intención de mudarse. El estudio, realizado entre el 19 y el 24 de octubre de 2025, con una muestra de 800 casos mayores de 18 años, refleja un alto nivel de arraigo y una movilidad habitacional muy baja, tanto por costumbre como por factores económicos.

Informe Delfos

Los investigadores señalaron que este fenómeno se alinea con una tendencia nacional: los argentinos se mudan poco, en comparación con otros países, debido al costo y la inestabilidad económica que implica un cambio de residencia.

Villa María y Córdoba Capital, las ciudades más elegidas

A pesar de la resistencia general, uno de cada cinco cordobeses, lo que representa el 20%, se muestra abierto a la posibilidad de mudarse. Y predonminan dos destinos para aquellos que son del interior: Villa María, que lidera el ranking con 10% de menciones, seguida por Córdoba Capital, que a pesar de su pérdida de peso poblacional (ya perforó el 40% del total provincial), sigue siendo un polo atractivo por su oferta educativa, sanitaria y laboral.

Las localidades serranas y zonas turísticas acumulan un 5,1% de las preferencias, lo que revela una tendencia hacia entornos más tranquilos y naturales.

Resultado de Informe Delfos

"Los cordobeses capitalinos con interés de mudarse se inclinan por localidades serranas y corredores turísticos, lo que indica una búsqueda de mayor tranquilidad cotidiana como vector de su potencial relocalización residencial. En cambio, los comprovincianos del interior prefieren considerar la opción de mudarse a ciudades consolidadas como Villa María y la Capital, lo que perfila que buscan las facilidades en términos de servicios e infraestructura urbana de las que quizá carecen en sus puntos de residencia actual" destaca el informe.

Mujeres más arraigadas, hombres más móviles

El estudio revela una brecha significativa entre géneros. Mientras que el 83,9% de las mujeres asegura que no se mudaría, solo el 66% de los hombres comparte esa postura. Según los analistas, las mujeres tienden a priorizar la estabilidad y el entorno familiar, mientras que los hombres se muestran más permeables a la movilidad, en busca de mejores oportunidades laborales.

“Mientras las preferencias de ellas se dispersan, entre ellos Villa María se despega nítidamente, con 11,3% de las menciones, lo que sugiere que su permeabilidad está orientada por las mayores posibilidades de inserción laboral percibidas en una ciudad consolidada del interior provincial”, señala el informe.

Juventud inquieta, adultos arraigados

La edad también marca diferencias claras. Cuanto más joven es el encuestado, mayor es su disposición a mudarse. En cambio, a medida que aumenta la edad, crece el apego al lugar de residencia.

Los menores de 30 años ven en la mudanza una oportunidad de crecimiento personal y laboral, mientras que los mayores de 50 la perciben como un cambio costoso y riesgoso. “A mayor edad, menor permeabilidad a mudarse”, concluye el estudio.

Córdoba elige quedarse, pero sueña con las sierras

El informe confirma que, si bien los cordobeses tienen un fuerte sentido de pertenencia, también surge un deseo latente de mejor calidad de vida. Entre la comodidad del hogar conocido y la promesa de nuevos horizontes, las sierras se consolidan como el sueño posible para quienes aún fantasean con mudarse.