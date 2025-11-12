Río Cuarto festejó a lo grande sus 239 años: homenajes, artistas y un emotivo cierre en el Parque Sarmiento

Este martes, la ciudad del sur cordobés celebró su 239° aniversario de fundación con un acto encabezado por el intendente Guillermo de Rivas en la Plaza Roca.

Asimismo, el evento contó con la presencia de diversas figuras, como: la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Medina; la jefa comunal de Las Albahacas, Miriam Agüero; el presidente del Tribunal de Cuentas, Marcelo Gherro; concejales de los distintos bloques; el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Heraldo Moyetta; la presidenta del Consejo Económico y Social, Irma Ciani; y el defensor del Pueblo Adjunto, Jeremías Biglia.

Veinte años de un símbolo que une a los riocuartenses

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a los 20 años de la creación de la Bandera de Río Cuarto, diseñada por Marcelo Babini y elegida entre más de setecientas propuestas en 2004. El estandarte refleja los valores y orígenes de la ciudad: por su parte, el azul del río que le da nombre, el blanco de la paz y la fe de sus fundadores, el verde de las praderas trabajadoras y la impronta histórica de la antigua Comandancia de Frontera.

Palabras del intendente: orgullo y futuro

Durante su discurso, el intendente subrayó la unidad institucional y el impulso económico de Río Cuarto: “Es un grato momento para resaltar la unidad de las instituciones locales y las oportunidades que ofrece la ciudad, con nuestra infraestructura, el crecimiento de los parques industriales y la inversión de empresarios”.

A su vez, destacó el rol fundamental de la universidad, así como la cooperación público-privada como pilares del desarrollo tecnológico y social. “Estoy orgulloso de ser riocuartense”, cerró entre aplausos.

Una fiesta popular con música, baile y alegría

Cerca del cierre del evento, que continuó hasta las 18 horas en la Plaza San Martín, con la presencia de Doña Jovita, el festejo se movió al Anfiteatro del Parque Sarmiento. Allí, se presentaron artistas como Banda XXI, Miguel “Conejo” Alejandro, Alan Gómez, Los Soplafortune, No T Juno y DJ Rita Beat, acompañados por food trucks, artistas locales y un espacio para niños.

Evento de Aniversario de Rio Cuarto / MELANY GONZALEZ

Finalmente, con el clásico “Feliz cumpleaños” y una torta elaborada por el Movimiento Vecinalista, se le dio un cierre al evento.