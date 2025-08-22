Perfil
Jesús María Exporta: seis pymes locales listas para conquistar el mundo

La Municipalidad lanzó un programa innovador que acompaña a empresas regionales en su proceso de internacionalización. Capacitación, diagnóstico y asistencia técnica para abrir las puertas de nuevos mercados.

Perfil Redacción Córdoba

Jesús María da un paso firme hacia el futuro con el lanzamiento de “Jesús María Exporta”, una iniciativa que busca transformar el talento local en éxito global. Seis firmas de la región iniciarán un camino intensivo de profesionalización y asesoramiento estratégico para dar el salto al comercio internacional.

Jesus María, emprendedores

Durante seis meses, recibirán capacitaciones, diagnósticos personalizados y un plan exportador diseñado a medida, que servirá como hoja de ruta para conquistar mercados externos de forma ordenada y competitiva. Además, contarán con apoyo especializado en temas clave como logística, finanzas, normativa y documentación internacional.

Las empresas que protagonizan esta primera edición son: Lucía Fernández Gaido Marroquinería, Rueca Indumentaria Textil, Mío Nonino – Salames de Familia, Ciento Ocho Veces, Simso Metal y Megafardos del Norte.

Con este programa, Jesús María potencia su perfil productivo, abre oportunidades de expansión y posiciona la creatividad y la calidad regional en el escenario global.

