Córdoba suma 139 guardias locales: inauguran cuerpos en Jesús María y Colonia Caroya

Jesús María y Colonia Caroya inauguraron este miércoles sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia, cuerpos municipales destinados a reforzar la seguridad ciudadana mediante tareas de patrullaje, control y asistencia en el territorio. Con estas incorporaciones, la provincia de Córdoba alcanza un total de 139 guardias locales en funcionamiento.

La Guardia Local de Jesús María está integrada por 22 agentes que completaron la capacitación inicial prevista por la Ley 10.954, a través de la Diplomatura en Seguridad y Convivencia dictada por la Universidad Nacional de Villa María. En Colonia Caroya, el nuevo cuerpo cuenta con 12 agentes formados bajo el mismo esquema.

Durante la presentación, las autoridades entregaron equipamiento para ambas fuerzas: tres camionetas Nissan Pick Up para Jesús María y dos para Colonia Caroya, además de chalecos balísticos para todo el personal.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, resaltó la colaboración entre Provincia y municipios: "Nuestro Gobernador siempre refiere como en Córdoba podemos pensar distinto pero trabajar juntos. Y es por eso que así vamos a seguir trabajando con Federico, con Paola, con nuestra Policía de Córdoba y las Guardias Locales, para seguir reforzando la seguridad de los vecinos de Jesús María, de Colonia Caroya y de toda la Provincia".

En paralelo, el Ministerio de Seguridad adelantó que en los próximos días ambas ciudades adherirán al programa provincial Ojos en Alerta, una herramienta que permite a los vecinos enviar avisos a las centrales de monitoreo a través de WhatsApp, con el objetivo de coordinar la respuesta entre la Policía de Córdoba y las guardias locales.

La vicegobernadora Myriam Prunotto destacó la inversión y el acompañamiento de la Provincia: "Desde el Gobierno Provincial venimos realizando una inversión histórica en materia de seguridad, con recursos, con capacitaciones, con apoyo constante a tanto a la Policía de Córdoba como a los municipios. Pero también tenemos un Gobernador que decidió hacer frente a una demanda creciente en materia de salud, educación y empleo, que también hacen a la seguridad".

Por su parte, los intendentes Federico Zárate (Jesús María) y Paola Nanini (Colonia Caroya) coincidieron en la importancia de articular acciones con el Gobierno provincial para fortalecer la seguridad local. Destacaron su compromiso de colaborar con las fuerzas de seguridad y las guardias locales, reconociendo que, aunque la seguridad no es una competencia municipal, resulta fundamental acompañar a la comunidad y responder a las crecientes demandas de los vecinos en distintos ámbitos de gestión, como salud, educación, obra pública y seguridad.