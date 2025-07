Julio cierra y agosto comienza con arte, tecnología y teatro en Córdoba

La última semana de julio y los primeros días de agosto llegan con una agenda cultural vibrante en Córdoba, pensada para todos los públicos y con propuestas que combinan arte, tecnología, historia y teatro. La provincia renueva su compromiso con una cultura accesible y diversa, ofreciendo una serie de actividades con entrada libre en su mayoría. Desde homenajes a grupos teatrales históricos hasta experiencias inmersivas que integran ciencia y videojuegos, la escena cultural cordobesa sigue consolidándose como un espacio dinámico, inclusivo y de gran calidad.

Entre las propuestas destacadas, se encuentra la inauguración de la muestra “Huellas escenotécnicas: 30 años de Tres Tigres Teatro”, que celebra tres décadas de innovación escénica de uno de los grupos más emblemáticos de la provincia. También, el Museo de Ciencias Naturales presenta una experiencia interactiva con el videojuego Sendero Naumi, desarrollado especialmente para ese espacio, que transforma la visita en una aventura lúdica. A su vez, la Comedia Cordobesa vuelve al Teatro Real con una nueva versión de La vida es sueño, dirigida por Fernando Salvá Luna, que recupera la vigencia de los grandes clásicos del Siglo de Oro con una mirada contemporánea. Estas actividades son solo una muestra de la nutrida programación cultural disponible esta semana en Córdoba, con más detalles accesibles en el sitio oficial cultura.cba.gov.ar.

Agenda semanal

Lunes 28

A las 18:30. Adiós a Las Lilas (de Hugo Curletto, Argentina, 2025)

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto

Un frustrado director de cine —interpretado por el propio Curletto— convence a Jorge Marrale para encarnar en una ficción a su padre, un comerciante ludópata que muere tras una absurda excursión en ojotas al Gran Cañón del Colorado. Repite miércoles 30 a las 18:30; Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “Un polvo desafortunado o porno loco” (Radú Jude, Rumania, 2021)

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Julio es sinónimo de vacaciones invernales, sale un ciclo para aventureros cinéfilos dispuestos a tomar riesgos; proponemos animaciones para las infancias de todas las edades, y también películas solo para los mayorcitos.

Narra las desventuras de una profesora de secundaria que ve cómo su vida se pone patas arriba cuando se filtra en Internet un video pornográfico protagonizado por ella. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Una casa con dos perros (de Matías Ferreyra, Argentina, 2025).

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto

En medio de la crisis del 2001, y en una guerra silenciosa por la ocupación de la casa, Manuel siente que su familia no es un lugar seguro para él. En complicidad con su abuela, encuentra a una mujer solitaria que ve cosas que nadie más ve. Repite martes 29 a las 18:30 y miércoles 30 a las 20:30. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.



Martes 29

A las 18. Se inaugura la exposición "Huellas escenotécnicas, 30 años de Tres Tigres Teatro"

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

Producciones realizadas desde 1995 a la actualidad, compartiendo un recorrido por la plástica y el arte visual de objetos, elementos, colores, telas, escenografías, vestuarios, instrumentos, muñecos, fotografías, videos que componen los dispositivos escénicos con los que el grupo cuenta historias y construye escena, transformando los espacios donde lleva sus espectáculos teatrales. Más de 15 obras, con sus dispositivos escenotécnicos, producidas por el grupo Tres Tigres Teatro en sus 30 años de trayectoria ininterrumpida. Hasta el 6 de agosto de 10 a 19. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine por la Diversidad: Soy la Meg Ryan de este delirio: Tienes un e-mail (de Nora Ephron, Estados Unidos, 1998)

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto

Kathleen Kelly, la propietaria de una pequeña librería de cuentos infantiles, ve peligrar su negocio cuando una cadena de grandes librerías abre un local al lado de su tienda. Cuando conoce a Joe Fox, el hijo del dueño de la cadena, sentirá inmediatamente por él una gran antipatía. Lo que ambos ignoran es que mantienen una relación por correo electrónico. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 30

A las 17. Mirar - Pensar: encuentro de pintura y filosofía en el mundo moderno y contemporáneo

Centro de Arte Contemporáneo. Chateau - Antonio Seguí

La coincidencia de los opuestos en el arte y en la filosofía del Renacimiento, Nicolás de Cusa y Jan Van Eyck. Una charla a cargo del docente Dr. José Gonzélez Ríos junto a la Lic. Antonia de la Torre.

Precio de la actividad, $30.000. Cupo limitado. Más información en [email protected]

Jueves 31

A las 18:30. Ciclo "El viento sopla cine": Una historia del viento (de Boris Ivens, Francia–Países Bajos, 1988)

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto

El ciclo se desprende del capricho propio de casi cualquier agrupamiento: Se levanta el viento, Lo que el viento se llevó, El viento, Una historia del viento, Viento del Este (Godard), El viento nos llevará, Al otro lado del viento, Cuando el viento sopla, Palabras al viento y Viento del Este (Gattás Vargas). No se las pierdan por nada.

Sinopsis: Entre el documental, la ficción, la mitología, la filosofía y la pura fantasía, Loridan e Ivens crearon con su epitafio una de las mejores películas "libres" jamás filmada, en un adecuado tributo a uno de los creadores más originales de la historia del cine, Joris Ivens. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.



A las 20:30. Jueves de comedia: Hotel Open

Teatro Real - Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66

Con dirección de Gonzalo Tolosa. Cinco mujeres atrapadas en un hotel derruido del que no pueden salir, la muerte como premisa para poder liberarse de su martirio, una lucha constante contra el flagelo de la depresión, afuera las ratas, afuera la peste que todo lo invade, adentro el dolor, la angustia, las ganas efímeras de sobrevivir. Un drama psicológico sobre la naturaleza humana. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Ciclo "El viento sopla cine": El viento (de Victor Sjöström, Estados Unidos,1928)

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto

Letty (Lillian Gish), una inocente joven de Virginia, se traslada desde el Este a las praderas de Texas, donde parece que el viento nunca deja de soplar y la arena llega a todas partes. Allí vive con unos parientes, pero, como no se siente querida, se verá abocada a un matrimonio que no desea. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Viernes 1

A las 17. Charla: Afrodescendientes en México: historias de esclavitud y libertad

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte - Rosario de Santa Fe 218

A cargo del Dr. Rafael Castañeda ofrecerá un panorama general de la esclavitud africana en diferentes contextos de la Nueva España, tanto en el ámbito rural como urbano. Además de mostrar fuentes de la época, nos hablará de las condiciones que vivieron los afrodescendientes libres en los siglos XVIII-XIX. Entrada libre y gratuita.

A las 18:30. Ciclo "El viento sopla cine":Cuando el viento sopla (de Jimmy Murakami, Reino Unido, 1986)

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto

Jim y Hilda Bloggs son una pareja de jubilados que viven en una remota zona rural de Gran Bretaña poco antes del inicio de una guerra nuclear. Profundamente patriotas, tienen absoluta confianza en su gobierno y se han informado sobre todo de qué es necesario hacer en caso de que el enemigo ataque su país. Jim ha leído los folletines oficiales sobre la bomba atómica, e inicia la construcción de un refugio que les protegerá en caso de una explosión nuclear. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 18:30. Presentación del libro "Estado de Gracia: recorrido de una conquista cotidiana"

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

El libro de la autora Noelia Biter, se encuentra con un testimonio de vida amorosa muy personal y al mismo tiempo universal. La autora logra llevar al lector a recorrer lugares paradisíacos y experiencias holísticas de forma absolutamente vívida. En su relato desnuda el alma sin pudor ni resquemor por la mirada ajena como un acto de servicio. Su disposición transmite convicción sin imposición, libertad y certeza sin rigidez, coraje y valentía que anima e invita a mirar los propios miedos sin reprobación. Deja ver la conquista de la fortaleza para atreverse a vivir su sueño, donde solo es capaz de obrar el amor. Cada párrafo lleva a meditar y a reflexionar, poniendo en primer plano el poder y la trascendencia del amor, la maravilla y la divinidad que somos capaces de habitar. La obra interpela amorosamente a dejar de mirar hacia otro lado, atreverse a mirarse y actuar mostrando que todo es posible. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Sinfonía n.2, de Gustav Mahler

Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Sinfónica de Córdoba, el Coro Polifónico de Córdoba y el Coro de Cámara de la Provincia presentan la Sinfonía n.2, de Gustav Mahler. Solistas: Lucía González (soprano) y Mairín Rodríguez (mezzosoprano). Entradas disponibles próximamente a través de Autoentrada y boletería. Dirección artística: JongWhi Vakh. Precios: Platea, 15.000; cazuela, 12.000; tertulia, 10.000; paraíso, 7000; palcos altos y bajos, 50.000; y palcos cazuela, 30.000 pesos. Repone el sábado 2, a las 20.

A las 20. Música: Julián Odériz - Destino de Cantor

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

Julián Oderiz lanza “Destino de Cantor”, su tercer disco, fusionando folklore argentino ancestral y contemporáneo con zambas, chacareras y canciones propias. Consolidado como voz emergente, presenta el álbum con sesiones audiovisuales en Salinas Grandes y una gira internacional. Duración: 90 minutos Auditorio. Entrada general $10.000 (venta online por autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC.

A las 21. Viernes de Música presenta: La Hija de la lágrima - Tributo a Charly García

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto

García abrió el rock, que ahora va a ser “nacional”. O sea de todos, de cualquiera: para no parar. ¡Charly no paró! No paró de cambiar, no paró de hacer música que todos escuchamos y queremos volver a escuchar, ¡Y vaya a saber por cuántas generaciones!. “L’ Hija de la lágrima” es eso mismo: diferentes personas unidas por el mismo amor a la música y poesía de Charly y otros que compusieron con él (Mestre, Porchetto, Gieco, Moro, Fernández, Cutaia, Bazterrica, Lebón, Aznar, Spinetta, Pinti, Fito, Pettinatto….). La agrupación abarca 3 generaciones: desde la que bailó a los doce en su primer asalto “No llores por mí Argentina”, pasando por la que lo escuchó en los boliches y fiestas, tocó con él una noche (¡qué divino privilegio!) o lo escucharon a través de sus padres. Charly: infaltable, casi omnipresente. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Sábado 2

A las 15. Presentación del Videojuego Sendero Naumi: La Primera Excursión.

Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

Compartiremos una experiencia única junto a los creadores del Videojuego: una nueva forma de recorrer el museo ¿Qué mejor que compartir la aventura?. Un extraño mapa abre camino a un nuevo sendero, recórrelo y ayuda a despertar a la misteriosa criatura que han dejado a tu cuidado. Asciende a un sendero repleto de desafíos en esta aventura portátil para celulares Android desarrollada para el Museo de Ciencias Naturales. Esta aventura requiere un celular Android con al menos 4 GB de RAM para ser recorrida. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Teatro: Serenatas Embichadas

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

Desde hace muchos años Pícolo y Margarita eligieron por oficio ser serenateros, llevando a todos lados las historias que les ocurren en su camino. Pero no siempre todo sale bien, en pleno casamiento del Sapo y la Comadreja, Pícolo equivoca la canción ofendiendo a varios bichos, por lo que tendrán que salir disparados, ganándose además el enojo de Margarita. Historias que se entrecruzan con el amor, la libertad, los sueños y con la esperanza de que se acaben todos los problemas, jugando a la ronda pan y canela. Una puesta que integra el teatro y la música a través de dos personajes que con el humor y el disparate invitan a la familia a compartir un nuevo encuentro. Auditorio Entrada general $10.000 (venta online por autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC.

A las 18. Ciclo "El viento sopla cine": Se levanta el viento (de Hayao Miyazaki, Japón, 2013)

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto

Jiro Horikoshi, que sueña con volar y diseñar hermosos aviones, se inspira en el famoso diseñador aeronáutico italiano Caproni. Corto de vista desde niño y por ello incapaz de volar, se une a la división aeronáutica de una compañía de ingeniería en 1927. Su genio pronto es reconocido y se convierte en uno de los más prestigiosos diseñadores aeronáuticos. Filme biográfico que recrea hechos históricos que marcaron su vida, como el terremoto de Kanto de 1923, la Gran Depresión, la epidemia de tuberculosis y la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Estreno de la Comedia Cordobesa: La vida es sueño

Teatro Real - Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

Con dirección de Fernando Salvá Luna, la Comedia Cordobesa pone en escena la obra de Pedro Calderón de la Barca. Segismundo, príncipe de Polonia, ha sido encerrado desde su nacimiento por su padre, el rey Basilio, debido a una profecía que decía que sería un tirano. El rey decide darle una oportunidad y lo saca de la torre donde ha vivido aislado, pero con una condición: si actúa mal, le hará creer que todo fue un sueño y lo devolverá al encierro. Cuando Segismundo despierta en el palacio, se comporta con crueldad y es encerrado nuevamente. A partir de allí, comienza a preguntarse qué es real y qué no. Reflexiona sobre la libertad, el destino y la naturaleza humana. En escena: Gabriel Coba, Florencia Rubio, Adrián Azaceta, Victoria Monti, Oscar Mercado, Gonzalo Tolosa, Lautaro Metral. Edad recomendada: mayores de 13 años. Repone el domingo 3 a las 20; sábados 9 (a beneficio de LALCEC) y 16 a las 20; domingos 10 y 17 a las 20; viernes 8 y 15 a las 20; jueves 21 y 28 a las 20:30. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Tangos en el Centro - Ensamble Municipal de Música Ciudadana

Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

Segunda fecha del ciclo Tangos en el Centro. En coordinación con Cultura de la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura invita a la primera fecha del año del Ensamble Municipal de Musica Ciudadana. Auditorio. Entrada Gratuita (Se retiran desde una hora antes en recepción del CCC - hasta agotar capacidad.

A las 20:30. Ciclo "El viento sopla cine": El viento nos llevará (de Abbas Kiarostami, Irán–Francia, 1999)

Centro Cultural Leonardo Favio - Bs. As. 55, Río Cuarto

El rodaje de una película en la pequeña localidad kurdo-iraní de Siah Dareh provocará una pequeña revolución entre los habitantes del pueblo, convencidos de que los miembros del rodaje son en realidad buscadores de un tesoro que se halla en el cementerio local. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.



Domingo 3

A las 16:30. Escena Nacional: Grupo Base presenta Matecito

Teatro Real - Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66

“Matecito” teatro, títere y narración. Es la historia de un mensú (actor) que, a través de su relato, nos sumerge en la leyenda guaraní sobre la yerba mate y la protección divina de la diosa Caá Yarí. Un Gurí (títere) llegará con su tereré para refrescar el diálogo sobre tradiciones que celebran culturas en medio de la naturaleza. Edad recomendada: de 3 a 9 años. Entrada general $10.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Amor de musical

Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

El Coro del Seminario de Canto del Teatro del Teatro del Libertador y la Orquesta de Cuerdas Municipal suben a escena con un repertorio que reúne versiones sinfónico-corales de canciones de musicales y operetas de célebres compositores. En programa: “Oh- Kay!”, “Strike up the band”, y “Girl Crazy”, de George Gershwin; “Anything goes”, “Rosalie”, “Gay divorce”, y “Kiss me Kate”, de Cole Porter; “Carrousel” y “The sound of music” de Richard Rodgers; y más. Dirección: Santiago Ruiz. Localidades disponibles a 4.000 pesos próximamente a través de Autoentrada y en boletería (Vélez Sarsfield 365, de martes a viernes de 9 a 18 y sábados de 9 a 15).