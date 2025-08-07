La cita más sabrosa del año: Tanti enciende una nueva edición del Cordero Serrano

La localidad de Tanti, a solo 55 kilómetros de la capital, se prepara para vivir una de las festividades más esperadas del año: las 11ª Jornadas Gastronómicas del Cordero Serrano. El evento central será el sábado 16 de agosto desde las 12 hs en el Anfiteatro Municipal “Solar de Piedra”, y se estima una convocatoria superior a las 9.000 personas.

Una experiencia integral en torno al fuego y la identidad local, que reunirá a vecinos y turistas con propuestas gastronómicas, culturales y musicales para toda la familia. “Vamos a tener más de 250 corderos elaborados en distintas versiones: a la estaca, al disco, a la parrilla y, por supuesto, la tradicional chanfaina, que es parte del alma culinaria de Tanti”, señalaron desde la organización.

Además de los platos típicos, habrá foodtrucks, demostraciones en vivo, feria de productores y artesanos, y un gran escenario musical con figuras de renombre.

Artistas confirmados

La grilla artística incluye a Los Lirios, ícono de la cumbia santafesina; Los Guaraníes y Ceibo, referentes del folclore; el cantautor cordobés Pablo Lozano; los cuarteteros Pablo y Leo, y los locales Martín Miranda y Los Ranqueles.

La grieta de Milei en el interior: intendentes reclaman más recursos y vecinos exigen alivio fiscal

“Cada año sumamos más artistas y propuestas para que la experiencia sea completa. Queremos que sea una fiesta para todos los sentidos”, destacaron desde el municipio.

Entradas y valores

Las entradas anticipadas pueden conseguirse a $7.000, mientras que el valor en puerta será de $10.000. La compra anticipada se recomienda, ya que el evento ha crecido exponencialmente en cada edición.

Una apuesta al turismo sustentable

Este evento ya se consolidó como emblemático en el calendario regional, no solo por su carácter festivo, sino también por su aporte al desarrollo turístico sustentable, la difusión de tradiciones serranas y la promoción de la economía local.

“No es solo un festival, es una expresión de quiénes somos como comunidad”, resumen los organizadores.