“La continuidad de Cambiemos no debe depender del resultado en las urnas”

por Gabriel Silva

De perfil bajo para el interior del país, pero con fuerte presencia en la ciudad de Buenos Aires, Francisco Quintana es uno de los hombres más influyentes dentro del PRO y el último viernes estuvo en nuestra provincia en el marco de una serie de actividades del partido del presidente Mauricio Macri. Confiado en forzar el ballotage en las elecciones del próximo 27 de octubre, el legislador porteño sostiene que Córdoba es uno de los distritos fundamentales para lograr la segunda vuelta. Al igual que Santa Fe y ciudad de Buenos Aires.

“No es un objetivo sencillo dar vuelta una elección para llegar a un ballotage, pero hay condiciones objetivas para pensar que se puede dar vuelta: venimos de una semana en la que el presidente Macri recorrió desde Buenos Aires al interior muchas ciudades y recibió un fuerte respaldo” dijo a PERFIL CORDOBA y agregó: “además creemos que va a aumentar la participación, sobre todo en el exterior, y ese es un voto afín a nosotros”.

- Por lo que dice cree que se revierte…

- Es lo más probable. Además, creo que hay un voto de aquellos que nos quisieron dar un mensaje en agosto, creyendo que eso no tenía riesgo o costo, y terminó votando en blanco o apelando al voto bronca, y creo que ahora hay chances de que nos acompañen.

- Lo de agosto, ¿fue el resultado de errores de gestión o de campaña?

- La autocrítica que tenemos que hacer tiene que incluir las dos dimensiones: gestión y campaña. En la primera, nosotros subestimamos el tamaño de algunos problemas estructurales que creíamos que eran más fáciles de resolver y con los que no se pudo durante décadas como pobreza e inflación. Con números incluso que no esperábamos. A eso, sumamos que les pedimos un esfuerzo excesivo a los argentinos; probablemente mayor al que estaban en condiciones de soportar.

Y en la campaña perdimos la cercanía y empatía que nos había caracterizado en 2015. Por eso, lo que empezó en Buenos Aires tiene que ver con recuperar ese espacio de contacto y escucha.

- Es un dirigente relevante dentro del PRO, ¿cuánto depende del resultado electoral la continuidad de Cambiemos como coalición? Sobre todo, después de la actitud de (Alfredo) Cornejo, del ‘fuego amigo’ casi permanente de Elisa Carrió…

- Para mí, poco. Creo y quiero que el futuro de Cambiemos dependa poco del resultado electoral. La nuestra sigue siendo una alianza y un frente que debería trascender el cronograma electoral; con el radicalismo y la Coalición Cívica nos unen más cosas de las que nos diferencian en materia de valores. Por lo tanto, la continuidad de Cambiemos debe ser independiente de lo que pase en las urnas.

- Sin embargo, ¿no ve a algunos más en ‘modo oposición’ que oficialismo?

- Hay un clima inédito del sentido de la épica. Porque dar vuelta el resultado en un ballotage no deja de tener una cuota de épica. De todas maneras, algunos dirigentes deberían contagiarse de ese clima, y entiendo que esto por ahora no suceda porque el golpe del 11 de agosto para algunos fue producto de una elección que no esperábamos. Por lo que a algunos les puede costar más que a otros recuperarse.

- ¿Le cree la prescindencia a (Juan) Schiaretti o cree que en algún momento tomará otro tipo de definición?

- En primer lugar, esta es una provincia que durante 12 años fue castigada y discriminada por el kirchnerismo. Con una presidenta que no visitó la provincia ni cuando era mandataria ni ahora como candidata, versus un presidente que tiene predilección por los cordobeses y que visitó la provincia 20 veces en cuatro años. Por lo tanto, al margen de la buena relación que tenemos con el gobernador, los cordobeses deben saber que hay dos modelos en la forma de relacionarse con la provincia. Y más allá de las nueve bancas a diputados, el 27 se define quién gobernará la Nación los próximos cuatro años.

- ¿Lo sorprendió la foto de los intendentes radicales con Alberto Fernández? En el final de la semana hubo además un reclamo de la UCR por ATN…

- Lo de los intendentes radicales es poco representativo en términos de territorio. Hay una mayoría de aquellos que tienen representación política y gestionan distritos que una comunidad que quiere ser gobernada por la fórmula Macri-Pichetto. En cuanto a lo otro, no vamos a aleccionar a un intendente con fondos, no vamos a hacer kirchnerismo de buenos modales. No lo hicimos durante cuatro años, no lo vamos a hacer ahora.



VIENE MACRI

Esta semana retornaría el presidente Mauricio Macri a la provincia en el marco de las caravanas del "Sí se puede". La recorrida sería el jueves en el valle de Punilla con una agenda que incluiría Villa Carlos Paz y La Falda.