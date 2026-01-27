La “Doble Nelson” del Panal: encaminar la gestión y consolidar el núcleo duro peronista

Qué pasa si ser peronista deja de ser una mala palabra en la provincia más libertaria del país. En el bunker del justicialismo, alias cordobesismo u oficialismo están desempolvando el viejo manual electoral: “Nosotros somos peronistas, hacemos todo lo que hay que hacer para sostener el poder", indicó un funcionario muy cercano al gobernador.

Quedan menos de cuatro días para que Martín Llaryora inaugure su tercer año en la provincia. “Es su segundo tiempo y el más importante porque define el partido”, explicó. Para ello la estrategia es doble, como en Titanes en el Ring: la doble Nelson.

La hoja de ruta está marcada: estrategia política y mucha gestión de gobierno. Los cambios ya están en la cancha y salieron a jugar todos los titulares. Hay hombres claves que funcionarán como un reloj suizo, en donde cada engranaje tiene una función (no dos ni tres), solo debe tocar una nota para que sintonía suene a reelección en Córdoba.

Vamos por parte. Entendiendo que todo tendrá el mismo nivel de importancia, el accionar del gobierno será determinante. A estas horas se están terminando de recibir los informes de las diferentes áreas del Estado y los planes que se proyectan para el 2026 y 2027. Todo eso será parte de las palabras en la apertura de sesiones,

“Vamos a comenzar por recordar todo lo que hicimos desde que asumimos”, es importante remarcar todo lo realizado sin un peso de Nación, remarcó el funcionario y se encarga de sentenciar: “no somos libertario, pese a ello ajustamos al máximo el Estado. Se pasó de 15 ministerios a 12 y de 10 agencias a solo 5, se estima que son casi 4.000 empleados menos que en 2023”.

A los “llaryoristas” no les gusta hablar de despidos o achique. Es por eso que adelantan un año con muchas inversiones en tecnología, “principalmente en seguridad y en salud”. “Se imaginan telemedicina en los hospitales públicos, ojo que ya la estamos testeando”, reconocen.

Luego de la descripción de lo realizado, comenzarán los anuncios de las obras que van a comenzar a cambiar los paisajes urbanos en la capital cordobesa como en el interior. Serán muchas, sobre todo luego del financiamiento de U$S 800 millones avalado por el ministro de economía nacional Luis “Toto” Caputo.

Maquiavelo no ha muerto

Ya no se oculta que la elección para elegir gobernador en Córdoba el año que viene será separada de la nacional. Observan una "campaña permanente" del radical Rodrigo de Loredo y analizan la figura de Luis Juez como un actor ya consolidado cuyos movimientos serán al compás del estacionero y jefe de Bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni.

Al margen de las leyes nacionales, esperan con paciencia la visita del flamante Jefe de Gabinete nacional. El “colo” Santilli vendrá cuando la discusión por la reforma laboral salga del Senado y pase a Diputados.

Mientras tanto, hay un hombre elegido para ponerse al hombre el PJ cordobés. Mientras los ministros Miguel Siciliano, Juan Pablo Quinteros y el presidente de la Agencia Córdoba Cultura Marcelo Rodio se quedan rondando -principalmente- el territorio del intendente Daniel Passerini, Facundo Torres será el “componedor” provincial.

Además de su influencia en la Unicameral, tendrá a responsabilidad de revitalizar la “liturgia” peronista. Si es que el “cordobesismo alguna vez la tuvo”, se entiende por las reuniones en los comités, los acuerdos entre candidatos o rivales internos y las negociaciones para que más municipios vuelvan al peronismo acoplando la elección a la provincial.

El PJ ya largó la campaña, ya planteó su hoja de ruta. La primera parada será en Laboulaye. Llaryora, fiel a su estilo quiere mostrar que lo mejor del gen cordobés es un “Estado ordenado y eficiente”, y que para ello se utiliza la gestión de servicios públicos y la obra pública como herramientas principales para retener el poder, marcando una distancia cautelosa y pragmática del escenario político nacional.