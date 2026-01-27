Impuestos 2026 en Córdoba: cómo pagarlos en 6 cuotas sin interés con Cordobesa crédito

En un contexto donde cada peso cuenta, Bancor suma una herramienta concreta para aliviar el bolsillo de las familias cordobesas. A través de un acuerdo con la Dirección General de Rentas del Gobierno de Córdoba, el banco provincial habilitó el pago de los impuestos 2026 en 6 cuotas sin interés con la tarjeta Cordobesa crédito, tanto Visa como Mastercard.

La financiación aplica al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Automotor y Embarcaciones, y permite realizar el pago único para acceder al 15% de descuento previsto por la Provincia. Además, quienes estén al día con sus obligaciones podrán sumar el 30% de descuento por contribuyente cumplidor.

Bancor avanza hacia 2026 con una estrategia que redefine la banca pública en Argentina

A estos beneficios se agrega una novedad clave para 2026: el “Descuento Córdoba 2026”, una rebaja automática del 25% destinada a propietarios de vivienda única, siempre que la valuación fiscal no supere los $124 millones.

El primer vencimiento, fijado para el 10 de febrero de 2026, ya puede abonarse utilizando esta modalidad de financiación a través del portal de Rentas, tanto para el pago único como para la primera cuota del plan anual.

De este modo, Bancor refuerza su rol como banco de cercanía, acompañando las políticas del Gobierno de Córdoba orientadas a sostener el consumo, el bienestar de los vecinos y el desarrollo productivo en toda la provincia.

Para quienes aún no cuentan con la tarjeta Cordobesa crédito, la solicitud puede realizarse de forma online en www.bancor.com.ar, desde la app Bancón o de manera presencial en cualquier sucursal.

Cómo pagar con Cordobesa crédito

El trámite puede realizarse de manera online:

* Ingresar a Ciudadano Digital (CIDI) o a www.rentascordoba.gob.ar.

* Seleccionar el impuesto a abonar y elegir Cordobesa crédito como medio de pago.

La financiación está disponible para tarjetas Cordobesa crédito Visa y Mastercard.

Cómo solicitar la tarjeta

Las personas que aún no cuentan con la tarjeta Cordobesa crédito pueden solicitarla: