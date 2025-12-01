Bancor avanza hacia 2026 con una estrategia que redefine la banca pública en Argentina

El Banco de la Provincia de Córdoba tuvo un rol central en el 4° Congreso Federal de Abappra, realizado el 27 y 28 de noviembre en Chaco, donde reunió a los principales referentes del sistema financiero del país. En ese espacio, el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, presentó los avances del proceso de modernización institucional, enfocado en la eficiencia, la agilidad operativa y una mayor soberanía tecnológica.

Durante su exposición, Paolasso destacó que la entidad está transitando una transformación estructural que incluye la revisión integral de sus procesos internos y la adopción de modelos de gestión más simples y orientados al cliente. En ese marco, explicó el diseño del “Organigrama base cero”, una estrategia destinada a optimizar funciones, profesionalizar equipos y fortalecer la capacidad de respuesta del banco frente a los nuevos desafíos del sector financiero.

“Queremos que el Banco de la Provincia de Córdoba sea una banca pública moderna: eficiente, ágil y soberana, tecnológicamente”, expresó el presidente, subrayando el rol del Banco como motor del desarrollo económico provincial y socio estratégico del sector productivo, las familias y el Estado.

Uno de los consensos clave del Congreso fue que la tecnología dejó de ser un soporte para convertirse en el corazón de la arquitectura bancaria. En ese sentido, Bancor reafirmó su compromiso con un modelo de menor dependencia de terceros, mayor autonomía tecnológica y aceleración de los procesos de innovación. El plan proyecta que para 2026 la entidad consolide una banca más digital, con procesos automatizados y un uso integrado de datos que permita mejorar la eficiencia operativa y la cercanía con los clientes.