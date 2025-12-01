La Justicia frena otra intervención del PRO Córdoba y respalda a Agost Carreño

La crisis interna del PRO Córdoba sumó un nuevo capítulo tras el fallo de la jueza federal con competencia electoral en CABA, quien dejó sin efecto la intervención partidaria dictada en noviembre y dispuso —a través de una medida cautelar— que Oscar Agost Carreño y las autoridades “legítimamente electas” continúen al frente del partido.

La decisión judicial vuelve a frenar el avance de la conducción nacional del PRO, encabezada por el expresidente Mauricio Macri, que desde mitad de año busca intervenir el distrito cordobés. Según detalló Agost Carreño, el pronunciamiento se suma al dictado la semana pasada, cuando la magistrada ya había anulado la intervención dispuesta en julio, y confirma que el intento de desplazamiento carece de sustento jurídico.

El gobernador Llaryora propuso al juez Carlos Rubén Lezcano como nuevo fiscal General de Córdoba

“Las tres intervenciones impulsadas por el PRO nacional tuvieron motivaciones estrictamente políticas”, advirtió el dirigente. “Buscaban impedir que los afiliados cordobeses puedan elegir sus autoridades en un proceso interno transparente y democrático”.

Conflicto en crecimiento

El conflicto entre la conducción nacional del partido y el distrito Córdoba escaló durante los últimos meses, con acusaciones cruzadas y recursos judiciales que dilataron la normalización interna. Agost Carreño sostuvo que, pese a las presiones, el fallo fortalece la institucionalidad partidaria en la provincia.

Empresario cordobés que votó a Milei y fabrica heladeras: "Si no logramos pasar esta barrera, vamos a tener que cerrar"

“Quiero felicitar a los afiliados y dirigentes del PRO Córdoba por no haber bajado los brazos. Voy a seguir defendiéndolos hasta el final de cada uno de los procesos judiciales que debimos iniciar”, afirmó el diputado nacional.

La cautelar ordena que las autoridades cordobesas continúen administrando el partido mientras avanza el litigio. En el PRO local interpretan esta resolución como un respaldo directo a su reclamo y una señal que podría incidir en la futura discusión interna de cara a 2026. El objetivo inmediato, remarcan, es reencauzar la vida partidaria y garantizar un proceso electoral interno sin interferencias externas.