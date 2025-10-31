La Generación Córdoba y la Siglo 21 unieron a 40 jóvenes para pensar leyes con impacto productivo

Casi 40 estudiantes de Ciencias Políticas, Economía, Derecho, Comercio Internacional, Relaciones Públicas y Relaciones Institucionales participaron del Challenge Legislativo, organizado por La Generación Córdoba y la Universidad Siglo 21, donde analizaron la realidad del sector textil y propusieron soluciones innovadoras con enfoque productivo.

El encuentro inició con la exposición del Mgtr. Marcelo Capello, quien presentó un panorama de la coyuntura económica y las proyecciones tras las elecciones. La coordinación estuvo a cargo de Marco Dalfaro (Presidente de La Generación Córdoba) y Paola Ninci (Directora de Ciencias Políticas de la Siglo 21), con el acompañamiento de Eugenia Scocco (Decana de Ciencias Sociales) y Elina Etchart (La Generación Córdoba).

Durante la jornada, los estudiantes trabajaron en equipos para identificar cuellos de botella, desafíos de competitividad y oportunidades de innovación, desarrollando propuestas que integran herramientas económicas, regulatorias y tecnológicas.

El jurado de jerarquía, conformado por Alejandra Cesolari (Gerente de Metal-Ce SRL y Vicepresidente de CIMCC), Cdor. Nicolás Filoni (Intendente de Oncativo) y Mgtr. Carlos de la Vega (docente de Siglo 21, UNC y UTN), destacó el nivel técnico y la viabilidad de las iniciativas presentadas.

"La apatía no resuelve problemas. Gestión, datos y coraje, sí. Este Challenge demuestra que la juventud marca el paso cuando se la convoca con propósito", señaló Dalfaro, subrayando el compromiso de trabajar con todos los niveles de gobierno para llevar las propuestas a la agenda pública.

El evento reforzó la alianza entre la universidad y la asociación civil, consolidando un espacio donde jóvenes con vocación transformadora aportan ideas concretas al desarrollo provincial. Fue además una instancia clave en la etapa final de #GEN25, el plan que La Generación Córdoba impulsa desde comienzos de año y que busca acercar propuestas legislativas en los planos municipal, provincial y nacional, sin distinciones partidarias.