Legislatura de Córdoba: en plena sesión inmersa en clima electoral, un legislador se puso a recitar un poema de Becquer

La sesión de anoche de la Unicameral estuvo marcada por la tensión en la guerra discursiva entre halcones opositores y las espadas oficialistas, cuya agenda política estuvo teñida por el clima electoral rumbo al 26 de octubre. Entre tanto ruido político, se sancionó una ley que regula la gestión de museos en la provincia y se modificó la norma que regula el programa Lotengo.

El PJ se mostró hipercrítico con el gobierno de Javier Milei con las retenciones cero transitorias: "Un mamarracho que benefició a unos pocos", cuestionó Miguel Siciliano. Mientras que, en la vereda opositora, la UCR, el juecismo y otros monobloques opositores apuntaron sus cañones contra la gestión provincial.

La oposición llevo a debate una batería de pedidos informes sobre el estado de la cárcel de Bouwer, el superávit provincial y la situación de la Senaf, entre otros temas de "la agenda que les interesa a los cordobeses" como remarcan los halcones cambiemistas. El plato fuerte del oficialismo, en términos políticos, fue acentuar el "grito federal" dirigido a la Nación de eliminar "las malditas retenciones" al campo.

Amelia López contra-ataca: “El que es pícaro cree que todos hacen la picardía” en medio de la denuncia por gastos públicos

Con los ánimos caldeados en la parte del temario destinado a la discusión de los proyectos de los opositores, el legislador Facundo Torres, encargado de rebatir las críticas opositoras, se despachó con las seis estrofas del poema de "Volverán las oscuras golondrinas", de Gustavo Adolfo Becquer, lo que desató el malestar de los cambiemistas. Incluso, en un momento dado, la vicegobernadora, le pidió que "vuelva al tema".

Desde su banca, el presidente provisorio contrastó así "la poesía apocalíptica, fatalista y electoralista" de la oposición al referirse a los pedidos de informes sobre diferentes problemáticas que le machacan a la gestión del PJ en el poder provincial.

"Quiero adelantar nuestro voto de rechazo a esta poesía fatalista y electoralista, de que todo está mal, y de que todo es malo, y de que todo es corrupto… y de que somos parte de una película de terror. Pido cerrar el debate para no cansar más a la gente", afirmó ante las críticas de la deloredista Alejandra Ferrero, los juecistas Walter Gispert y Viviana Martoccia, el vecinalista Rodrigo Agrelo y el liberal Gregorio Hernández Maqueda, entre otros.

Ruta 19 en marcha: Córdoba toma la posta tras las ausencias de Milei

"Dato mata relato, poesía y versos como los que acabamos de escuchar. La situación en las cárceles de Córdoba es grave. Hace 26 años que en el complejo carcelario ‘Padre Francisco Luchesse’ es sinónimo de corrupción, de improvisación, de impunidad y de abandono", contragolpeó Martoccia.

En su embestida contra el PJ que le enrostró a la oposición gobernar la provincia hace más de dos décadas porque así lo eligieron los cordobeses, la juecista remarcó: "No seamos soberbios. Gobiernan hace 26 años, pero esta vez perdieron por 60 mil votos. Y parece que los están perdiendo cada vez más".

También Gispert, en una de sus intervenciones, cruzó al peronismo: "Vengo de un departamento donde lo matamos a votos. Los acosté a votos a ustedes". Y afirmó: "Defiendo los intereses de los cordobeses y de mi departamento y para eso me pagan acá". "Vamos a ver si este gobierno… el 27… tiene la misma bravura para plantear y ser más coherente con lo que está diciendo", sentenció.

En otro pasaje acalorado del debate en donde se coló la campaña electoral, Torres le devolvió el golpe a Hernández Maqueda por su dura crítica dirigida a los funcionarios provinciales. “Yo me pregunto: ¿Cuál es la experiencia que tenía (Luis) Petri antes de ser ministro nacional? ¿O la de (Sandra) Pettovello? ¿Qué experiencia tenía Karina Milei? Karina Milei no tenía ni el 3% de la experiencia que tienen nuestros funcionarios provinciales. Ni el 3%... Maqueda”, disparó en su ácido comentario cargado de chicana.

Cruces por el campo

El oficialismo y la UCR habilitaron el tratamiento sobre tablas de tres proyectos de declaración que planteaban el repudio a la maniobra del gobierno de Milei de “retenciones cero” exprés que benefició a las grandes cerealeras en detrimento de los productores. Las iniciativas fueron de autoría de Luciana Echevarría y de los oficialistas Leonardo Limia y Edgardo Russo.

Sin embargo, la parlamentaria de izquierda terminó rechazando el texto final que se compatibilizó para su aprobación. Argumentó no estar de acuerdo con ese despacho que nada tiene que ver con su iniciativa. El mileista Hernández Maqueda también expresó su negativa al dictamen.

Fue en este marco donde el debate se recalentó. El oficialismo cargó duro contra el poder libertario por tener un modelo basado en la "especulación financiera", mientras que la UCR insistió en su demanda al gobierno de LLaryora de bajar la presión impositiva a los productores. "Hablemos del gobierno provincial, ahora, que están en elecciones", advirtió el jefe del bloque UCR, Matías Gvozdenovich.

"No achicaron el Estado, pero si lo mantienen con el impuestazo que les metieron a los productores este año. No hay ninguna propuesta de rebaja y no lo va a haber. Y salen a hablar, ahora, de las retenciones cero y de todo este verso. Lo único que hacen es mentir. Y les mienten a los productores agropecuarios", fustigó la espada radical.

"Basta de payasada y denle un gesto al campo que es quien los está manteniendo hace 20 años con todas las deficiencias del Estado provincial y el Estado nacional. Son todos cómplices. Porque hace 26 años que gobiernan y viven de las retenciones. Propongan algo serio para el campo cordobés", cerró el boina blanca.

Alejandra Torres: la “paternidad” del PPP, la agenda del Congreso y el caso Espert

La contraofensiva oficialista estuvo en manos de Siciliano. "No siempre hay que encontrarle la oportunidad para pegarle al gobierno provincial", abrió fuego el peronista al enrostrarle al radicalismo de haberse perdido la oportunidad en la cámara legislativa “de defender a nuestros productores agropecuarios" ante lo que calificó de "mamarracho" de Milei.

"Hasta cuándo van a seguir defendiendo a un tipo que está en contra de un modelo productivo", retrucó la espada llaryorista al rechazar la embestida de radicales y juecistas. Pero, su réplica no quedó ahí y tiró sal en la herida de la UCR: “(Maximiliano) Pullaro dice que el modelo productivo de Schiaretti es el de los mejores. Pullaro, (Ignacio) Torres, (Carlos) Sadir y (Gustavo) Valdés comparten el modelo productivo cordobés".

En su discurso encendido, el jefe del bloque oficialista y candidato a diputado nacional redobló su crítica contra Milei. "El viernes (que estuvo en Córdoba) le decía gastador serial y el lunes hacía lo que Schiaretti proponía. El viernes, el presidente presentaba un proyecto de presupuesto que tenía contemplado las retenciones; retenciones que el lunes anunciaba que quitaba … ¿esto nos gobierna?", castigó.

“Esto es un mamarracho que benefició a unos pocos; que va a favor de los grandes pulpos económicos y va en contra del tipo que está arriba del tractor laburando el campo. Hay que eliminar una vez por todas las malditas retenciones en nuestra patria", concluyó Siciliano al reafirmar que será el primer proyecto de ley que presenten cuando lleguen al Congreso de la mano de Schiaretti.

Los halcones opositores Maqueda y Nostrala van a Tribunales II para denunciar al ministro Fabián López

Comparecencia de López

Por fuera de lo acordado en Labor Parlamentaria, que estuvo convulsionada por la denuncia penal presentada por Maqueda y el juecista Walter Nostrala contra el ministro Fabián López, el oficialismo activó su jugada de sumar al temario el despacho de comisión -avalado por cinco firmas del PJ- que prorroga la venida del funcionario a la Unicameral para explicar los aumentos -por sobre la inflación- en la tarifa de Aguas Cordobesas.

En medio del malestar de los halcones opositores, la bancada oficialista y sus aliados -aunque no hubo resistencia en la UCR- aprobaron que López comparezca en la Legislatura cuando se trate el Presupuesto 2026, allá por noviembre de este año.

A la denuncia penal que ingresó ayer en los Tribunales II, Hernández Maqueda le sumó el plateo en el recinto de una cuestión de privilegio contra el ministro por su "incumplimiento", aunque la crítica alcanzó también a la vicegobernadora Myrian Prunotto por no activar los mecanismos para citar a López tras la resolución del pleno del 3 de septiembre.

Para el liberal mileista, el “faltazo” de López y quienes consintieron ese accionar desde el oficialismo en la Legislatura, incurren "en una actividad delictiva". "Una actividad que viola el artículo 248 del Código Penal", afirmó, y agregó: "No podía no venir a dar la cara y menos ustedes avalar con esta actuación infame que viola la Constitución, que viola el Código Penal".

El opositor cuestionó, así, "esta cultura de desprecio por la voluntad popular, por la Constitución y por las leyes” al cargar contra el PJ. "Si él no quería venir y no quería dar la cara, de qué pasa con el curro de Aguas Cordobesas entre Roggio y Llaryora, tenía que venir LLaryora a dar la cara", concluyó el halcón opositor.

Leyes aprobadas

La Unicameral aprobó una reforma a la Ley 10362, Programa Lotengo, que beneficia a cooperativas y mutuales. Se busca fortalecer las estrategias de producción social y autogestionaria del hábitat, sin fines de lucro, incorporando al sector cooperativista.

Se sancionó, además, la norma que regula la gestión de museos en la provincia y la que declara de carácter provincial a la Fiesta del Corazón Productivo del País de Marcos Juárez.