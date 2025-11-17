La revolución de Farré en Aldosivi: dos meses intensos y salvación histórica

El 3 de septiembre, cuando Guillermo Farré asumió como entrenador de Aldosivi, el equipo estaba inmerso en una situación crítica: nueve fechas para revertir un panorama que amenazaba con enviarlo al descenso. El arranque fue durísimo: derrotas consecutivas ante Sarmiento, Tigre y Argentinos Juniors, más un tenso cruce con hinchas apenas 16 días después de su llegada.

Pero algo empezó a cambiar en Santa Fe, con el 2-0 frente a Unión que marcó el despegue, seguido por el triunfo ante Huracán en el Minella.

El envión del equipo continuó: pese a la caída polémica ante Racing, el Tiburón se reconstruyó con autoridad frente a Independiente Rivadavia (3-1), logró un triunfo agónico ante Banfield con un penal en el descuento y finalmente cerró su campaña de manera contundente: 4-2 ante San Martín de San Juan, resultado que decretó la permanencia. En total, Farré dirigió nueve partidos, con cinco victorias y cuatro derrotas, números que reflejan una reacción tan veloz como improbable.

Entre la utopía y la épica

Tras la hazaña, el exjugador y DT de Belgrano se mostró visiblemente emocionado. “Fue una utopía, y lo logramos. La permanencia de Aldosivi tiene épica”, aseguró. Y agregó una comparación fuerte para dimensionar el logro: “Esto se compara con el ascenso de Belgrano”, club con el que hizo historia como jugador en 2011 y como técnico en 2022.

En conferencia de prensa, agradeció al plantel y valoró el proceso interno: “Hay gestión, fe, convicción y buena energía. La satisfacción que me da haber logrado el objetivo cuando todos nos veían en la lona es enorme”.

Mientras el Tiburón celebra haberse quedado en Primera, Farré se consolida como el gran artífice de un cierre de campeonato inolvidable: dos meses intensos, una reacción inesperada y un final de película que ya quedó grabado para siempre en Mar del Plata.