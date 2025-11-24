La revolución de las zapatillas retro en Córdoba: cada vez se eligen más ¿moda o confort?

Las zapatillas retro volvieron a ocupar el centro del consumo urbano en Córdoba. Los comerciantes del rubro y especialistas que analizan el comportamiento de los compradores marcan la nueva tendencia: zapatillas de los años ’70, ’80 y ’90. Lo viejo parece que funciona, o por lo menos se vende.



El auge se observa en locales de indumentaria y calzado del centro y de los shoppings, donde aumenta la demanda de modelos clásicos reinterpretados. La tendencia crece por la combinación entre moda viral, ciclos de la industria y la búsqueda de un estilo cómodo y versátil.

Llega Oasis a Argentina: cómo la banda cambió la forma de vestir



Los locales destacan que los modelos como Adidas Samba o Gazelle, Converse Chuck Taylor, New Balance 574, Vans Old Skool y las reinterpretaciones de Puma lideran las consultas. La estética retro atrae tanto a jóvenes como a adultos que buscan pares clásicos con toques actuales.

“Las Samba con leopardo son más una imposición que un modelo vintage”, provoca la propietaria de Hermosa Beach (tienda de ropa reciclada). Para Luchy Colman todo se trata de un fenómeno que responde a una mezcla de industria y redes: “Hoy la pelea está entre Samba, Nike y Puma con sus diseños inspirados en Fórmula 1”.



Colman observa que el consumidor busca diferenciarse aun dentro de lo viral. Afirma que “si todos tienen el mismo modelo, la gente empieza a rechazarlo”. Y relaciona esa saturación con el fast fashion: “Las marcas ya no sacan cuatro colecciones, sino decenas, y todo se quema más rápido”.

Por su parte, la asesora de imagen Victoria Marín aporta que el regreso retro se explica por los ciclos repetitivos de la moda. “Todo vuelve con un reajuste, la moda siempre fue circular”, asegura. Y aclara que más que nostalgia, se trata de un funcionamiento natural del sistema.

Sobre la posibilidad de que el boom retro se desgaste, Marín marca diferencias entre públicos: “Están las fashion victims, que compran todo lo nuevo, y la mayoría, que elige algo tendencia, pero usable en el tiempo”. Para ella, las tendencias actuales son fugaces: “Duran poco, no son moda, son momentos”.

Una nostalgia cara

Los modelos que más se venden en Córdoba coinciden con el movimiento global que empuja a Adidas Samba, Gazelle y Spezial a la cima del mercado. Entre los usuarios habituales aparecen jóvenes adultos que buscan pares versátiles para el día a día, y también consumidores mayores de 30 que combinan nostalgia con poder adquisitivo. Según Gonzalo Kairuz, coleccionista de zapatillas de Córdoba y ex jefe de marketing de Tarra, este público es el que más invierte en calzado y suele contar con varios modelos en rotación.

“El diablo viste a la moda 2”: publican el primer adelanto del regreso de Miranda Priestly a la gran pantalla

Los precios acompañan la tendencia y muestran una fuerte dispersión. Por ejemplo, una Adidas Samba OG puede encontrarse por alrededor de 179 mil pesos en sitios oficiales, mientras que las New Balance 574 van desde 99 mil a 139 mil pesos, según la versión. Las Vans Old Skool retro también se suman al auge, con modelos disponibles rondando los 95 mil hasta 115 mil pesos. Kairuz destaca que la variabilidad de precio refleja tanto colaboraciones como diferencia en materiales y tecnologías, combinando el confort con la estética retro.

El panorama en Córdoba muestra que el boom retro combina fuerza comercial, velocidad de lanzamientos y estrategias que influyen en la percepción de autenticidad. Entre ciclos que se repiten y viralizaciones que aceleran el desgaste, los modelos clásicos siguen dominando el gusto urbano. El interrogante ya no es si seguirán vigentes, sino qué reinterpretación marcará la próxima temporada.