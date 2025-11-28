La UCR pide clausura de polideportivos de la Provincia y pone la lupa en la muerte de Tobares en Síquiman

El bloque de legisladores de la UCR apuntó contra el gobierno provincial por un nuevo derrumbe de un techo en un polideportivo social y por la muerte de un joven en un operativo policial en Villa Parque Síquiman.

A través de sendas iniciativas que presentó en la Unicameral, la bancada opositora activó el reclamo por los dos accidentes ocurridos en polideportivos construidos por el gobierno provincial. Y, además, solicitó al ministro de Seguridad brinde un informe sobre la muerte de Samuel Tobares, de 34 años, en el marco de un operativo policial.

En el primer de los casos, el jefe del bloque radical, Matías Gvozdenovich, pidió la clausura preventiva de todos los polideportivos provinciales por el término de 60 días. "Se solicita esta medida hasta que todos estos centros sean investigados y se corrobore que su estructura cuenta con las medidas de construcción correspondientes·, argumentó la espada parlamentaria de Rodrigo de Loredo.

Ante los accidentes ocurridos tanto en la Capital como en Miramar de Ansenuza, Gvozdenovich señaló que “ponen de manifiesto que algo no está bien con la construcción de estas obras", y advirtió que "están poniendo en riesgo la vida de nuestros niños, adolescentes y familias que concurren al lugar".

Una tormenta con ráfagas que alcanzaron los 70 km/h provocó este viernes el desplome total de un polideportivo en la ciudad de Miramar de Ansenuza. Aunque, cabe destacar, que no hubo heridos ni evacuados.

El episodio volvió a instalar el debate por la calidad de este tipo de construcciones públicas, luego de un hecho casi idéntico ocurrido hace apenas ocho días en la ciudad de Córdoba.

Nuevo derrumbe en Córdoba: se desplomó un polideportivo tras la tormenta

La tormenta del 13 de noviembre provocó la caída del techo del polideportivo de barrio Los Álamos. En ese momento había niños jugando en el interior y varios resultaron lesionados, entre ellos una adolescente de 14 años que permaneció internada varios días, según consignó Perfil Córdoba.

"La prevención también es parte de la gestión de gobierno, aunque se tome para investigar obra pública que brinda soluciones. Con esta medida solo se busca evitar una tragedia mayor a la que pudo acontecer", afirmó Gvozdenovich al fundamentar su iniciativa en torno a la clausura preventiva de todos los polideportivos provinciales.

Muerte en Síquiman

Por su parte, el legislador Miguel Nicolás, le pidió al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros que brinde un informe sobre la muerte del joven Samuel Tobares (34 años) ocurrida en Villa Parque Síquiman en medio de un operativo policial.

"Una vez más tenemos que solicitar informe recordando otros hechos similares", cuestionó el opositor boina blanca. "Es manifiesta la falta de planificación en seguridad y de preparación en contra del delito en la provincia de Córdoba, producto de un gobierno que hace muchos años tiene una política que produce el abandono de la seguridad de todos los cordobeses”, fustigó el radical.

En su proyecto, Nicolás pidió conocer cuál fue el personal de la Policía a cargo del procedimiento donde falleció Tobares. A su vez, solicitó saber si la máxima autoridad departamental fue informada del luctuoso procedimiento. Y sí el Ministro de Seguridad fue informado del procedimiento y, en su caso, las medidas que ordenó realizar.

Asimismo, el parlamentario requirió que se determine las medidas que se aplicaron al Personal policial interviniente. Y, por último, pidió que se precise la fecha y hora que la causa fue comunicada al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad Pública.

Dos policías detenidos por el homicidio del joven en Parque Síquiman

Este viernes se conoció que la Fiscalía de Instrucción número 2 de Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, detuvo e imputó a dos efectivos de la policía provincial por el crimen de Samuel Tobares.

La muerte se produjo el domingo pasado en horas de la noche frente a una garita de colectivos en Villa Parque Siquiman, en el marco de un procedimiento policial. Según testigos del hecho, el joven fue sometido a una brutal golpiza.

El fiscal Mazzuchi imputó a los policías por el delito de homicidio preterintencional, mientras se sigue trabajando en la causa para saber qué pasó con Tobares.