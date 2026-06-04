Lanzaron en La Cumbre el Mes del Cicloturismo 2026

Con el objetivo de consolidar el turismo activo y traccionar el movimiento económico durante la temporada baja, la Agencia Córdoba Turismo presentó oficialmente una nueva edición del Mes del Cicloturismo. Las actividades, que incluirán propuestas deportivas y recreativas, se desarrollarán a lo largo de todo junio en diferentes corredores de la provincia.

La presentación tuvo lugar en La Cumbre, localidad que cuenta con circuitos permanentes para la actividad y que funciona como epicentro del Desafío al Valle del Río Pinto, la competencia de mountain bike de mayor convocatoria en la región.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, junto al intendente local, Pablo Alicio. Del encuentro participaron además autoridades municipales, prestadores del sector privado, ciclistas y dirigentes deportivos.

Durante el lanzamiento, las autoridades destacaron el crecimiento sostenido que viene registrando el cicloturismo en los últimos años, impulsado por la demanda de actividades al aire libre y en entornos naturales.

Al respecto, Darío Capitani señaló: “El cicloturismo representa una forma distinta de descubrir Córdoba, conectando el deporte, la naturaleza y las experiencias en cada rincón de la provincia". Asimismo, el funcionario provincial remarcó el esquema de articulación para sostener la actividad: "Trabajamos junto a municipios y prestadores para seguir posicionando a Córdoba como un destino ideal para disfrutar durante todo el año”.

Inclusión

Uno de los ejes de la jornada fue la participación de Javier Gómez, presidente de la Fundación SuperAdaptados, organización que trabaja en la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte y la entrega de bicicletas adaptadas. Su presencia ratificó la intención de incorporar la accesibilidad como un estándar dentro de la oferta de turismo aventura de la provincia.

Más allá del fomento deportivo, la iniciativa forma parte de la estrategia de la cartera turística para mitigar la estacionalidad del sector. Al concentrar la agenda durante junio —uno de los meses de menor demanda del año—, se busca generar flujo de visitantes y dinamizar el consumo en la hotelería, la gastronomía y los servicios de las economías regionales.

La agenda federal para este mes prevé travesías, encuentros recreativos y competencias guiadas por prestadores habilitados en distintos puntos del territorio cordobés.