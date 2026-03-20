L’Étape Argentina by Tour de France: todos los cortes de tránsito en Córdoba este domingo 22

Córdoba se prepara para un fin de semana a puro ciclismo con la llegada de L’Étape Argentina by Tour de France, una de las competencias amateur más importantes del calendario internacional, que este domingo 22 reunirá a unos 2.500 participantes.

En ese marco, se desplegará un operativo especial de tránsito que afectará distintos puntos estratégicos de la ciudad y del corredor del Valle de Punilla, con cortes totales y parciales desde la madrugada para garantizar la seguridad de los ciclistas y del público.

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La carrera tendrá su punto de partida en el Centro de Convenciones Córdoba, con largada a las 7:00 para el circuito largo y a las 8:30 para el recorrido corto.

Desde la organización y las autoridades se solicitó a vecinos y conductores planificar sus traslados con anticipación, informarse por canales oficiales y respetar las indicaciones del personal dispuesto en los operativos.

Cómo será el operativo

Los cortes comenzarán desde las primeras horas del domingo y se irán levantando de manera progresiva una vez que pase el último competidor. Durante toda la jornada habrá presencia de efectivos de la Policía de Córdoba, encargados de ordenar el tránsito y asistir a los automovilistas.

Además, se garantizarán corredores sanitarios para la circulación de ambulancias en caso de emergencias.

Principales cortes de tránsito

- Avenida Circunvalación: desde las 6:00, corte en sentido hacia La Calera entre el Estadio Mario Alberto Kempes y el nudo El Tropezón. También habrá restricción en la mano hacia el Aeropuerto.

desde las 6:00, corte en sentido hacia entre el Estadio Mario Alberto Kempes y el nudo El Tropezón. También habrá restricción en la mano hacia el Aeropuerto. - Ruta E-55: corte total en ambos sentidos desde las 6:00, entre La Calera y la Variante Costa Azul.

corte total en ambos sentidos desde las 6:00, entre La Calera y la Variante Costa Azul. - Ruta E-53: afectación en sentido sur-norte hacia Salsipuedes desde las 6:00.

afectación en sentido sur-norte hacia Salsipuedes desde las 6:00. - Camino del Cuadrado: corte total desde las 5:00.

corte total desde las 5:00. - Ruta Nacional 38 (Valle Hermoso): interrupción total desde las 7:30.

interrupción total desde las 7:30. - Autovía Punilla: corte total desde las 7:30 entre Molinari y el acceso a Cosquín.

corte total desde las 7:30 entre Molinari y el acceso a Cosquín. - Autopista Córdoba–Carlos Paz: desde las 8:00, corte en sentido hacia Córdoba.

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También habrá restricciones en el acceso al sector del evento, en el Complejo Ferial, desde el sábado 21 a las 8:00 hasta el domingo 22 a las 18:00.

Accesos y desvíos

Para quienes necesiten ingresar o salir de la ciudad, se recomiendan rutas alternativas:

- Desde La Falda, desviar por Ruta 38 hacia Cruz del Eje, luego Ruta 16 y Ruta 60.

- Desde Salsipuedes, circular por E-53 hacia Jesús María y continuar por Ruta 9.

- Desde Cosquín, desviar por Santa María de Punilla.

- Desde Bialet Massé, ir hacia Carlos Paz y luego conectar por colectora hasta Malagueño, continuando por Ruta C-45 y Autovía 36.

En tanto, quienes deban dirigirse al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella entre las 6:00 y las 10:30 podrán utilizar como alternativa la avenida Lino Spilimbergo.