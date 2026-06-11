Level Six: La marca cordobesa que desafía la crisis y suma clientes en todo el país

Mientras muchos comercios enfrentan dificultades para sostener su actividad en Córdoba, Level Six logró consolidar su crecimiento y expandir su presencia en distintas provincias del país. La empresa familiar, dedicada a la fabricación y comercialización de botas, carteras y accesorios de cuero, atribuye ese desarrollo a una combinación de experiencia en el rubro, profesionalización y una estrategia enfocada en la calidad.

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La marca nació un año antes de la pandemia, impulsada por la tercera generación de una familia ligada históricamente al calzado y al cuero, y hoy cuenta con un local propio en el shopping VAS de Villa Allende y una red de distribución mayorista que alcanza distintas provincias del país.

Las hermanas Martina, Delfina, Valentina y Sol Carranza explicaron que el proyecto comenzó con ventas exclusivamente mayoristas, aprovechando la cartera de clientes y proveedores construida durante años por su familia. Con el tiempo incorporaron la venta minorista y apostaron a fortalecer la identidad de la marca mediante un local propio y una presencia constante en redes sociales. "Queríamos abrir ese canal de ventas y tener una relación más cercana con el cliente. Eso también ayudó al crecimiento y al posicionamiento", señalaron.

La apertura del local coincidió con un contexto complejo para el comercio. Sin embargo, sostienen que los resultados superaron las expectativas iniciales. "Cuando lo abrimos era una época muy rara para el comercio y eso generaba incertidumbre, pero nos sorprendió para bien", afirmaron.

Frente a un escenario económico desafiante, las empresarias aseguran que el crecimiento estuvo acompañado por una fuerte reorganización interna. Según explicaron, avanzaron en capacitaciones, revisaron estructuras de costos y fortalecieron la gestión del negocio para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. "La situación nos llevó a estructurarnos mucho más, capacitarnos y trabajar con pocos proveedores, pero muy firmes. Hubo una reestructuración de todo el negocio", indicaron.

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Actualmente la empresa está integrada por los cinco miembros de la familia, además de cuatro vendedores distribuidos entre los canales mayorista y minorista. A esto se suman trabajadores vinculados a la producción tercerizada del calzado, que se realiza en talleres especializados.

Cuero, calidad y precio

Uno de los pilares del crecimiento es la apuesta por el cuero vacuno, un material que continúa siendo altamente valorado por los consumidores pese al incremento de costos. "En invierno lo que se usa prácticamente siempre es cuero. La gente valora mucho la calidad y cuando entra al local antes de comprar te pregunta si es cuero".

Las emprendedoras sostienen que eligieron diferenciarse a través de la calidad y no competir únicamente por precio. "Tratamos de cuidar los precios porque hay mucha gente que busca productos de cuero y de calidad, pero que no puede acceder a valores demasiado altos", señalaron.

La durabilidad también aparece como uno de los factores clave en la decisión de compra. "La gente tiene muy en cuenta cuánto dura el producto. Te dicen: 'Prefiero comprar cuero vacuno porque me va a durar muchos años'", comentaron.

Expansión en todo el país

El crecimiento también se refleja en la expansión comercial. Actualmente trabajan con una cartera cercana a los 100 clientes mayoristas distribuidos en distintas regiones del país. El calzado, especialmente las botas, representa el segmento más fuerte dentro de ese canal de ventas.

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La empresa concentra hoy gran parte de su actividad en Córdoba, el litoral y el norte argentino, aunque mantiene clientes en otras provincias. Además, registra un flujo constante de nuevos compradores en el local físico y a través de pedidos realizados por internet. Según estimaron las hermanas Carranza, el local recibe alrededor de 100 clientes por mes.

A pesar de los buenos resultados, el próximo objetivo está puesto en fortalecer el canal digital. Aunque la posibilidad de abrir nuevos locales sigue formando parte de los planes a futuro, la prioridad actual es desarrollar el comercio electrónico. "El comercio físico y el mayorista funcionan muy bien. Sabemos que la venta online se puede explotar mucho más para llegar a más gente y estamos trabajando ciento por ciento en eso", concluyeron.