Liga Profesional de Fútbol: la pelota vuelve a rodar, al ritmo de un cuarteto cordobés

Después de dos meses de receso, Instituto, Talleres y Belgrano vuelven al ruedo en la Liga Profesional de Fútbol. Al puntapié inicial de la temporada 2026, La Gloria, el Albiazul y el Pirata lo darán sucesivamente el jueves en Alta Córdoba, el viernes en el Estadio Kempes y el sábado en El Gigante de Arroyito. Los albirrojos serán anfitriones de Vélez Sarsfield, la ‘T’ recibirá a Newell´s y los celestes será visitantes de Rosario Central.

La secuencia de la fecha inicial del Torneo Apertura tendrá su continuidad el domingo, con la gran novedad del año que comienza para el fútbol de nuestra provincia: el debut de Estudiantes de Río Cuarto en la máxima divisional de la AFA, con una primera excursión a la cancha de Tigre.

Más apretado que de costumbre, por la inminencia del Mundial más largo de la historia, el calendario de Primera División no dará respiro y hará olvidar más temprano que tarde el difuso recuerdo del Boca 2-Talleres 0 del pasado 23 de noviembre en La Bombonera, el último juego oficial que tuvo como protagonista a un elenco mediterráneo en la elite del fútbol nacional.

FENÓMENO PROPIO. Talleres ya tiene a su Ronaldo. Martínez, ex Platense y último goleador de la Liga Profesional, fue presentado en sociedad como flamante refuerzo del plantel albiazul. /// FANÁTICOS

De hecho, el lunes próximo ya arrancará la segunda fecha del campeonato de este primer semestre, con Instituto otra vez en cancha visitando a Platense, y con continuidad de presencia cordobesa al día siguiente, cuando Talleres se presente en el Estadio José Amalfitani de Liniers, el reducto de Vélez. Ambos encuentros corresponden a la Zona A. Para el jueves 29 de enero están previstas las presentaciones como locales de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto, que tendrán a Tigre y Argentinos Juniors como respectivos adversarios, en duelos válidos por la Zona B.

La tercera jornada, cuyo desarrollo fue programado entre el sábado 31 de enero y el martes 3 de febrero, completará una saga de 12 partidos en un lapso de 13 días para los elencos cordobeses de la Liga Profesional.

DE VUELTA EN EL BARCO. Emiliano Rigoni concretó su retorno al Pirata, luego de sus experiencias en Rusia, Italia, España, Estados Unidos, México y Brasil. /// PRENSA BELGRANO

Goles sobre la hora

Recién tres días antes del inicio del campeonato, el goleador ex Platense Ronaldo Martínez aterrizó en Córdoba como flamante refuerzo de Talleres. Casi en simultáneo, Franco Vázquez se despedía del Cremonese de Italia para emprender a completar los preparativos que desembocarán en su regreso a Belgrano, luego de 15 temporadas en las canchas europeas.

Las definiciones de último momento emparentaron a los ‘primos’ de barrio Jardín y de Alberdi en el mercado de pases veraniego, donde ambos integraron el lote de los clubes más ‘remolones’. Las demoras tuvieron que ver con la complejidad de las negociaciones y también con la decisión de priorizar calidad a cantidad, para trata de saciar necesidades puntuales.

En Talleres, el combo de novedades contrarreloj incluye la llegada del mediocampista rosarino Juan Sebastián Sforza, ex Newell´s y actual jugador de Vasco da Gama, que el año pasado lo cedió a Esporte Clube Juventude, elenco que acaba de descender a la Serie B del Brasilerao. Al club dueño de la ficha del jugador, la ‘T’ se comprometió a pagarle US$ 1.800.000, en caso de hacer uso de la opción por el 50%.

EL PRIMERO QUE SALE A ESCENA. “Tenemos la ilusión de ser protagonistas”, afirmó Daniel Oldrá, DT de Instituto. La Gloria debuta este jueves en Alta Córdoba, como anfitrión de Vélez. /// PRENSA INSTITUTO

Sin cargo y sin opción, proveniente de FC Juárez de México, el colombiano Diego Valoyes también llegó a pocos días del inicio de la competencia, para iniciar su segundo ciclo con la casaca albiazul. En este caso, la apuesta del club azteca (cuyo presidente deportivo es Andrés Fassi, el mismísimo mandamás de Talleres) es revalorizar a un futbolista por el que hace dos años y medio declaró el pago de US$ 8.500.000 y cuya contraprestación tuvo cifras menos elevadas: 20 partidos, dos goles y tres asistencias.

En el caso del paraguayo Martínez, trascendió que Talleres comprometió un desembolso aproximado de US$ 3.000.000 para quedarse con la mitad de los derechos económicos y la totalidad de los derechos federativos. El ex Platense y Valoyes se suman a Bruno Barticciotto, repatriado del Santos Laguna de México, en el recambio de atacantes que marginó a los transferidos Federico Girotti y Nahuel Bustos, y al negociable Luis Angulo.

APUESTA POR LA CONTINUIDAD. Entre los DT de los cuatro cordobeses de la Liga Profesional, Iván Delfino (Estudiantes) es quien más tiempo de trabajo lleva acumulado con su equipo. /// PRENSA ESTUDIANTES

Los movimientos de última hora acercan otro nombre al plantel que dirige Carlos Tevez: Martín Río, mediocampista de 24 años proveniente de Banfield y con una foja de servicios que también incluye pasos por Talleres de Remedios de Escalada, Defensores de Belgrano, Quilmes y Querétaro de México. De confirmarse su llegada, sería inminente la partida de Matías Alejandro Galarza, por cuya ficha hubo sondeos y ofrecimientos todavía lejanos a la cifra de US$ 10.000.000 que pretende embolsar Talleres.

En Belgrano, la lista de incorporaciones se completa hasta el momento con el lateral paraguayo Alcides Benítez, el mediocampista Adrián Sánchez (pedido expreso del DT Ricardo Zielinski, quien lo dirigió en Atlético Tucumán) y otro regreso rutilante: Emiliano Rigoni, ex Independiente, Zenit de Rusia, Atalanta y Sampdoria de Italia, Elche de España, Austin FC de Estados Unidos, León de México y Sao Paulo de Brasil.

VOLVIÓ VALOYES. El delantero colombiano retorna a Talleres después de dos años y medio en FC Juárez de México, donde jugó poco y nada. /// PRENSA TALLERES

Los unos y los otros

“Las expectativas son muy buenas, porque creo que hemos armado un gran plantel. Ahora tenemos que estar a la altura cuando entremos a la cancha y a partir de ahí tratar de encontrar el equipo lo más rápido posible. Nuestra idea es ser protagonistas, clasificar a las finales en esta primera parte y después ir viendo para que estamos, ya sea pelear un título o clasificar a alguna de las copas. A la esperanza y a la ilusión siempre las tenemos”.

En la antesala del debut, Daniel Oldrá plantó bandera y estableció con claridad la pretensión de Instituto de dar un salto de calidad y luchar por objetivos más ambiciosos que la permanencia, en su cuarta temporada consecutiva en la Liga Profesional. El DT sumó experiencia al plantel albirrojo, con el arribo del ex belgranense Franco Jara como primer golpe de escena. Además del delantero villanovense, otros 10 refuerzos desembarcaron en Alta Córdoba en el reciente paréntesis de la competición. Un equipo completo nuevo para ‘La Gloria’, y las permanencias de Manuel Roffo, Fernando Alarcón, Gastón Lodico y Alex Luna, pilares del equipo.

REFUERZO EN CAMINO. Franco ‘Mudo’ Vázquez acordó su desvinculación de Cremonese de Italia y tiene todo acordado para su regreso a Belgrano, después de 15 temporadas en Europa. /// CEDOC PERFIL

A la hora de establecer las prioridades, Iván Delfino, entrenador de Estudiantes de Río Cuarto, invierte la carga respecto a su colega albirrojo. “Los objetivos para el primer semestre son armar un buen plantel y tratar de acomodarnos a la nueva categoría de la mejor forma posible. Después, el receso mundialista nos permitirá corregir y planificar con más tranquilidad el resto de la temporada”, destaca el DT de ‘El León’.

Para afrontar su primera experiencia en la máxima divisional del fútbol, argentino, El Celeste del Imperio del Sur sumó 16 caras nuevas a su plantel. La lista actualizada, aunque no definitiva, incluye dos arqueros (Bacchia y Lastra); seis defensores (Bersano, Morro, Olmos, Ostchega, Ramponi y Valenti); seis mediocampistas (Alanís, Forclaz, Leiva, Romero, Rosané y Talpone); y dos delanteros (Bajamich y Reynaga).

Instituto y Estudiantes de Río Cuarto se movieron rápido en el mercado de pases, y fueron los más activos entre los cuatro clubes de Córdoba que, en un hecho inédito en el historial de 95 temporadas de profesionalismo, compartirán cartelera en el escenario mayor del fútbol argentino.

​PROGRAMA DE LA 1° FECHA

Jueves 22 de enero

17.00: Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal). TNT Sports.

20.00: Unión – Platense (Zona A). ESPN Premium.

20.00: Banfield – Huracán (Zona B). TNT Sports.

22.15: Central Córdoba – Gimnasia (M) (Zona A). ESPN Premium.

22.15: Instituto – Vélez (Zona A). TNT Sports.

Viernes 23 de enero

19.00: San Lorenzo – Lanús (Zona A). TNT Sports.

20.00: Independiente – Estudiantes (Zona A). ESPN Premium.

22.15: Talleres – Newell’s (Zona A). ESPN Premium.

22.15: Independiente Rivadavia - Atlético Tucumán (Zona B). TNT Sports.

​Sábado 24 de enero

17.00: Barracas Central – River (Zona B). ESPN Premium.

19.30: Gimnasia (LP) – Racing (Zona B). TNT Sports.

22.00: Rosario Central – Belgrano (Zona B). ESPN Premium.

Domingo 25 de enero

18.30: Boca – Deportivo Riestra (Zona A). TNT Sports.

21.00: Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B). TNT Sports.

21.00: Argentinos Juniors – Sarmiento (Zona B). ESPN Premium.

FIN DE LA PRETEMPORADA. Los equipos cordobeses de la Primera División de la AFA iniciaron sus acondicionamientos a fines de diciembre pasado, y en los últimos días culminaron su preparación jugando amistosos. /// PRENSA BELGRANO

BELGRANO

Altas: Alcídes Benítez (Guaraní, Paraguay); Adrián Sánchez (Atlético Tucumán); Emiliano Rigoni (Sao Paulo, Brasil); Franco Vázquez (Cremonese, Italia).

Bajas: Franco Jara (Instituto); Franco Rami (Ñublense, Chile); Jeremías Lucco (Universidad de Concepción, Chile); Facundo Lencioni (Gimnasia de Mendoza); Tiago Cravero y Lucas Bernabeu (Central Córdoba); Tobías Ostchega (Estudiantes de Río Cuarto); Gabriel Compagnucci (Atlético Tucumán); Agustín Baldi (Tristán Suárez); Francisco Facello (Chacarita); Elías López (San Martín de Tucumán); Ignacio Chicco (Aldosivi); Máximo Oses (San Miguel), Facundo Quignón; Lucas Menossi; Rodrigo Saravia.

DT: Ricardo Zielinski (sigue).

ESTUDIANTES

Altas: Ezequiel Forclaz y Jeremías Ramponi (Tigre); Nicolás Morro (San Telmo); Fernando Bersano (Asociación Deportiva Tarma, Perú); Tomás Olmos (Talleres); Tobías Ostchega (Belgrano); Francisco Romero (Deportes Limache, Chile); Renzo Bacchia (Cerro, Uruguay); Mateo Bajamich (Atlético Tucumán); Tobías Leiva (River Plate); Siro Rosané (Barracas Central); Gabriel Alanís (Huracán); Matías Valenti (Independiente Rivadavia); Agustín Lastra (Boca Juniors); Nicolás Talpone (Colón), Renzo Reynaga (Gimnasia y Tiro de Salta).

Bajas: Brian Olivera (Racing de Nueva Italia); Lucas Angelini (Temperley); Álvaro Cuello (Chacarita); Brian Orosco (Estudiantes de La Plata); Ignacio Abraham (Banfield); Joaquín Bigo (Tristán Suárez); Francisco Galván (Deportivo Maipú); Fabio Vázquez; Agustín Fontana; Saúl Nelle; Facundo Cobos.

DT: Iván Delfino (sigue).

INSTITUTO

Altas: Lautaro Maldonado (Midland); Franco Jara (Belgrano); Jonathan Galván (Argentinos Juniors); Franco Moyano (Talleres); Diego Sosa (Tigre); Iván Erquiaga (FK Auda, Letonia); Gustavo Abregú (San Martín de Tucumán); Hernán de la Fuente (Huracán); Nicolás Guerra (Universidad de Chile); Giuliano Cerato (Aldosivi); Agustín Massaccesi (Defensores de Belgrano).

Bajas: Lucas Rodríguez (Aldosivi); Juan Franco (Gimnasia de Mendoza), Nicolás Watson (Deportivo Riestra); Jonathan Dellarossa (Defensores de Belgrano); Franco Díaz (Vélez Sarsfield); Emanuel Beltrán (Boston River, Uruguay); Joaquín Papaleo (Gimnasia y Tiro de Salta); Nicolás Zalazar (Colón); Francis Mac Allister (Argentinos Juniors); Stéfano Moreyra (Independiente Rivadavia); Elías Pereyra (Defensa y Justicia); Leonardo Monje (San Martín de San Juan); Damián Puebla (Oremburg FC, Rusia).

DT: Daniel Oldrá (sigue).

TALLERES

Altas: Bruno Barticciotto (Santos Laguna, México); Diego Valoyes (Fútbol Club Juárez, México); Ronaldo Martínez (Platense); Juan Sebastián Sforza (Vasco da Gama, Brasil); Martín Río (Banfield).

Bajas: Javier Burrai y Lucas Suárez (Sarmiento); Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, Brasil); Rubén Botta (Defensa y Justicia); Federico Girotti (Alianza Lima, Perú); Emanuel Reynoso (Deportivo Cali, Colombia); Joaquín Mosqueira y José David Romero (Tigre); Nahuel Bustos (Independiente Santa Fe, Colombia); Tomás Olmos (Estudiantes de Río Cuarto); Joaquín Blázquez (Independiente); Franco Saavedra (Gimnasia de Mendoza); Franco Moyano (Instituto); Tomás Kummer y Luciano Viano (Racing de Nueva Italia); Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga, Colombia); Alejandro Martínez (Huracán).

DT: Carlos Tevez (sigue).