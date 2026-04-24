Malagueño lanza RENLOS: el registro municipal de lotes para que vecinos accedan a tierras propias

La Municipalidad de Malagueño lanzó Renlos, un registro digital de necesidad de lotes, para planificar el desarrollo de loteos públicos en una ciudad que creció exponencialmente en los últimos años. El intendente Marcos Fey explicó los alcances del programa, que en menos de una semana ya superó los 240 inscriptos a través de la plataforma CiDi.

Marcos Fey, intendente de Malagueño

Un crecimiento que exige planificación

Malagueño pasó de tener barrios tradicionales a contar hoy con 19 urbanizaciones residenciales especiales (URE) sobre un total de 38 barrios. El desarrollo privado se concentró sobre dos corredores: la colectora sur, desde Docta y Siete Soles hasta Tierralta, y la ruta C45, desde Cañitas hasta el barrio Benetto. "El crecimiento exponencial se está viendo hoy en la prestación de todos los servicios públicos y sobre todo con desarrollos privados", señaló Fey.

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Ante ese escenario, el municipio decidió intervenir con oferta propia. "Tomamos la decisión desde el gobierno local de intervenir con la oferta de loteos públicos para que todos los ciudadanos de Malagueño tengan acceso a tierra", afirmó el intendente.

El corazón del programa es la información. Renlos permite al municipio dimensionar la demanda real antes de salir a comprar tierras. "Si no podemos planificar y no sabemos cuál es la demanda real, siempre vamos a ir corriendo por detrás", explicó Fey. Y agregó: "La idea es que nos genere información demográfica, censal, para que nos permita tomar una decisión en el rumbo correcto y no estar suponiendo o adivinando".

El municipio ya cuenta con 25 hectáreas adquiridas en proceso de urbanización. Los lotes que allí se generen se asignarán exclusivamente a quienes figuren en el registro, eliminando la discrecionalidad del pasado. "Nosotros no le vamos a asignar ningún lote a nadie que no esté inscripto", fue tajante Fey. "De esa forma todo el manejo discrecional de cualquiera de los funcionarios queda limitado al 100% a la gente que está dentro del registro".

El intendente también destacó el componente de transparencia: "Hemos tenido casos donde vino gente y nos dijo: 'Hace 5 años me anoté y nunca me lo dieron, mirá a mi vecino que le dieron ayer el lote'. Todas esas cosas estamos tratando de eliminar".

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Y remarcó que no se trata de donaciones: "La municipalidad intenta tener un recupero del costo de la tierra y el costo de la infraestructura para poder seguir desarrollando este tipo de emprendimientos".

Cómo inscribirse y qué esperar

El registro funciona de forma completamente digital y está vinculado a CiDi, la plataforma de identidad digital provincial. La elección no fue casual: "Optamos por vincular todo a través del CiDi para tener certeza de que el que completa el formulario es quien dice ser", explicó Fey.

Para inscribirse, los vecinos deben ingresar a la plataforma con sus credenciales de CiDi y completar el formulario con sus datos personales. Una vez inscriptos, quedan dentro del sistema que el municipio usará para planificar y asignar los futuros lotes. "En el mediano plazo va a tener información nuestra porque la idea es terminar asignando lotes a la gente que se ha inscripto", adelantó el intendente.

En caso de que la cantidad de lotes disponibles sea menor a la demanda, los inscriptos tendrán la certeza de que los desarrollos continuarán. "Van a tener la certeza de que se van a ir desarrollando los loteos y los lotes se van a ir asignando en función de los registros", aseguró Fey.

Próximamente, la gestión prevé lanzar un registro complementario para poseedores de tierra en loteos preexistentes, para ordenar situaciones dominiales sin titularidad clara. "Este programa va a ser uno de los programas insignia de la gestión", concluyó el intendente.