Mario Negri reaparece en escena y alertó que la UCR "no está presente en la la conversación pública"

El regreso de Mario Negri a los espacios públicos no pasó desapercibido. El ex vicegobernador de Córdoba, ex diputado nacional y una de las figuras centrales de la antigua Juntos por el Cambio —con vínculos históricos con el expresidente Mauricio Macri— volvió a tomar la palabra en un almuerzo con dirigentes del departamento Santa María.

Lo hizo con un diagnóstico duro y un llamado urgente a la acción: “Estamos atravesando una de las crisis más profundas de nuestra historia”, lanzó ante la dirigencia radical.

Negri planteó que la UCR no solo perdió elecciones, sino algo más grave: presencia en la conversación pública. “Nunca habíamos estado fuera de la conversación social como hoy”, remarcó, y señaló que la sociedad interpela al partido con una pregunta que suena a reclamo: ¿qué fue de aquel radicalismo protagonista de la recuperación democrática?

Con tono autocrítico, advirtió que si el partido no reordena su proyecto, corre el riesgo de quedar atrapado en “la irrelevancia”. “No alcanza con recordar a nuestros muertos; la nostalgia paraliza”, sostuvo. Reclamó abandonar el esquema de “emprendimientos políticos personales”, reconstruir una narrativa y marcar diferencias frente a los extremos y al populismo.

El dirigente llamó a “ponerse de pie” y a actualizar el pensamiento radical para un país en transformación, reafirmando valores como la defensa de las instituciones, la libertad, la educación como motor de igualdad y un proyecto nacional que vuelva a conectar con la sociedad. “Estamos a tiempo”, insistió Negri, planteando que la UCR sigue siendo necesaria para la democracia argentina.