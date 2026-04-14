Más subsidios al transporte: crean un boleto obrero para trabajadores de AVEX

La Municipalidad de Río Cuarto y el Gobierno de Córdoba implementaron un Boleto Obrero Social para garantizar el traslado de trabajadores de la planta avícola AVEX. La medida contempla que la Provincia cubra el 50% del pasaje y beneficiará a unos 450 empleados que deben movilizarse diariamente hacia el establecimiento, que opera durante las 24 horas.

El acuerdo fue firmado junto a la empresa de transporte urbano SAT, en el marco de una estrategia conjunta para resolver las dificultades de acceso que enfrentaban los trabajadores. Según explicaron las autoridades, el objetivo es asegurar tanto el viaje de ida como de regreso en condiciones adecuadas.

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Para sostener el esquema, se incorporarán modificaciones en múltiples líneas del transporte urbano, con recorridos y horarios adaptados a los turnos laborales, incluyendo franjas nocturnas. Esto permitirá mejorar la conectividad hacia la planta y garantizar mayor previsibilidad en los traslados.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida surge en un contexto de retracción económica y reducción de frecuencias, lo que impactó directamente en la movilidad de los trabajadores. En ese sentido, remarcaron la necesidad de articular políticas que sostengan el empleo y faciliten el acceso a los lugares de trabajo.

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El convenio también prevé un seguimiento del funcionamiento del sistema y la posibilidad de ampliar el esquema en función de la demanda. La inversión estimada para sostener el beneficio se ubica entre 50 y 80 millones de pesos mensuales.